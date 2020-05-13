教育局9月收回教育電視中心　港台認為安排較急要求延至明年初 

▲ 建制派議員葛珮帆認為，收回教育電視中心安排合理。

港台上月起停止教育電台製作，港台傳訊組總監伍曼儀證實，昨日（12日）收到教育局通知，9月需交還位於廣播道的教育電視中心。但她認為，有關安排較急，又指港台需時檢視現有位於金鐘及旺角辦公室，是否足夠容納受影響員工及器材，港台會跟教育局商討分階段交還大廈，希望員工可於明年初才遷出。

建制派議員葛珮帆認為，收回教育電視中心安排合理，她指出，港台教育電視製作費用高昂、但量少製作又慢，教育電視已完成歷史任務。

葛珮帆又指，港台管理層應一早預計要交還大樓，希望港台向政府報告如何安置相關員工和器材，如港台需要額外資源處理，港台可提出，政府應酌情處理。另外，她亦期望教育局能充分運用既有平台教育城網站，並進一步研究大樓用途。

教育局表示，隨着教育電視的模式因應2018年審計報告的建議而改變，港台使用教育電視中心的原有目的，及服務需要已經不存在，加上近年教育局本身的服務發展亦極需辦公室空間，港台歸還教育電視中心可配合局方服務需要，並可節省另外租用辦公室的開支，符合公眾利益。

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責任編輯：林曉君