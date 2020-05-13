侍應損壞旺角站設施囚8個月　稱願賠償近27萬

▲ （經濟日報資料圖片）

去年9月6日有人於太子至旺角港鐵站一帶示威，要求港鐵交出8.31閉路電視片段，30歲男侍應涉破壞旺角港鐵站出入閘機及售票機等設施，今（13日）於西九龍裁判法院承認1項刑事損壞罪，被判監8個月，侍應指願意賠償維修費26.7萬，惟金額超過法庭限額，控方撤銷申請賠償令。

涉案被告容志強（30歲）被控於2019年9月6日在‪旺角港鐵站近E‬出口大堂內，損壞6部出入閘機、8部售票機、屏幕、光管及八達通機等設施。

案情指，港鐵曾申請禁制令阻止他人損壞其財物，而案發當天逾百人衝入涉案旺角港鐵站，以硬物破壞出入閘機、玻璃屏幕及機器等。當天的閉路電視拍到被告在站內拉出消防喉，用水摧毀6部出入閘機、8部售票機、屏幕及八達通機，並以行山杖損毀光管及閉路電視鏡頭，其後群眾散去，港鐵工程部估算，當天受損物品維修費達110萬元，而被告所損壞設施維修費則逾26.7萬。

事發後5天，警員在黃大仙憑衣著外貌認出被告，及後被告於錄影會面下翻看涉案片段，並從中認出自己，警誡下承認自己一時貪玩，以水喉及行山杖損壞涉案物品。

控方指被告有8次案底，部份涉及盜竊及暴力的案件。辯方求情時形容被告顧家，在餐廳任職侍應已10年，雖然他已被頒破產令，但願意賠償涉案金額。控方又指，被告已還押近8個月，明白自己犯錯，並強調被告承諾以後只會參與合法的示威遊行，而若遊行中有暴力事件發生，他會立刻離開現場。

裁判官判刑時指，本案為有規模、有組織的大型行動，案情嚴重，涉案損壞物品金額高昂，被告認罪後獲扣減三分之一刑期，判監8個月，而涉案維修費用26.7萬，則因金額超過限額，控方撤銷申請賠償令，裁判官指控方應循其他途徑追討。

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記者：林欣樂