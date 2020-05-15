【獎金三萬】房協推長幼共融遊樂場設計比賽　駿發花園廣場作改建藍本

▲ 房協油麻地駿發花園的圓形廣場，成為參賽者的改建藍本。（曾耀輝攝）

油麻地駿發花園的露天圓形廣場，佔地逾5萬呎，房協夥拍理大賽馬會社創設計院（JCDISI），合辦設計比賽，盼參賽者把露天廣場，改建成「長幼共融遊樂場」，讓銀髮族與兒童可共享設施。行政會議成員林正財，是比賽評審之一。

比賽即日（15日）起接受報名，分「專業組」及「學生組」。房協指隨着人口老化，設計合適的長者社區配套設施，對健康和身心發展也有作用。

JCDISI去年起，探討適合長者和兒童共享的公共遊樂場，盼設計嶄新方案，鼓勵跨代交流。JCDISI認為，「跨代共融遊樂空間」要涵蓋6個設計元素，包括空間整合、年齡中性、跨代設施、善用空間特性、善用現有科技，以及用家為本管理。

▲ 李雅筠（左）、吳家雯（右）。（曾耀輝攝）

房協：會考慮採用勝出設計方案

JCDISI空間項目經理李雅筠舉例稱，近年智能手錶成為潮物，在內地，有遊樂場跑步徑裝設電子顯示屏，供用家共享健身數據和跑步表現，上載到顯示屏「龍虎榜」，讓場地使用者產生互動和競爭，就是善用科技的一種。

房協總經理（長者服務）吳家雯則稱，會視乎比賽優勝方案的可能性，才考慮是否於露天廣場採用有關設計。

▲ 長者對遊樂設施也具需求。（資料圖片／曾耀輝攝）

林正財：讓長者動起來

評審之一的林正財稱，曾到過房委會的屋邨視察，發現不少長者愛於遊樂場外圍閒坐，看著小孩玩耍。他認為遊樂場引入共融設計，概念創新，有助鼓勵銀髮族多做運動。

他也認為，要兼顧孩子需要，遊樂場也要做到「好玩」，融入冒險與刺激元素，更理想是長者也可參與其中。

比賽於5月30日舉行網上簡介會，6月30日截止首階段報名。專業組及學生組勝出隊伍，獎金分別高達3萬元及1萬元。

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記者：吳卓峰