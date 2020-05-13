【口臭警號】戴口罩難忍口氣如腐臭　男子多番刷牙不果求醫竟證實患口腔癌

▲ 口臭原來也與口腔癌有關。

新冠肺炎疫情下，佩戴口罩出入已成為民眾基本的生活習慣，不少人亦因為在久戴口罩下而發現自己有口臭問題。台灣一名男子就有以上困擾，「講話時都會聞到腐臭的味道」。不過經過他多番刷牙、漱口後，口臭問題仍未能解決，經求醫時才發現原來自己口臭的原因是因為患上了口腔癌。

台灣的亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣，近日分享以上個案時指，該男子接受檢查時，其左後頰部出現一個潰瘍傷口，經切片後證實為口腔癌一期。慶幸當時該男子的口腔癌還未擴散，切除病灶後已無大礙，最終順利出院。田輝勣指出，口臭原因十分多元，除了牙周病、肝腎疾病，以及腸胃道、呼吸道疾病外，口腔癌亦為口臭的原因之一，患者若未及時就醫，恐有致命風險，因此口氣可視為身體所發出的警號。

醫學界至今還沒確定口腔癌的成因，但據本港衞生署資料顯示，以下高危因素與口腔癌有關：

1. 化學因素

化學物質例如煙草中的尼古丁和焦油、酒精、或檳榔的汁液等會慢慢地破壞口腔組織，因此長期吸煙、咀嚼煙草、過量喝酒或咀嚼檳榔都有機會引致口腔腫瘤。

2. 物理因素

長期過度吃喝太熱的食物、配戴不合適的假牙托以致口腔組織長期受損、長期過度曝曬或受到放射性物質傷害等，都有可能使口腔內的組織出現病變。

3. 受病毒或細菌感染

病毒如人類乳頭狀瘤病毒（Human Papilloma virus）跟口腔腫瘤有密切的關係。

4. 健康問題

內分泌、免疫系統或新陳代謝出現問題都可能導致口腔腫瘤。

口腔癌主要徵狀：

潰瘍長期不癒，表面組織壞死脫落並向周圍擴展，形成中間凹陷或表面凹凸不平的腫塊。

口腔疼痛，且無故或容易出血。

面部忽然局部麻痺。

頜骨突然腫脹，牙齒無故鬆脫。

頜下或頸部淋巴無故腫脹。

據整形外科專科醫生陳肖龍早前接受TOPick訪問指，預防口腔癌的方法與良好生活習慣息息相關，當中包括需要戒煙、戒酒及戒檳榔，也要保持口腔衞生；如有假牙，要確保假牙合適並避免長期刺激牙肉或口腔黏膜；避免食用辛辣或過燙等刺激黏膜的食物。

【癌症解碼】口腔癌VS熱氣生痱滋大不同 醫生：腫瘤切除後或需進行皮瓣重建手術

【不幸中大幸】訂婚後遇噩耗證患舌癌 醫生以手臂組織重建舌頭

【生命勇士】洪朝豐歷舌癌兼腸生腫瘤 跨過鬼門關剃度短期出家迎新生

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣