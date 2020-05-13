鄧家彪顧全大局擬棄選立會新東選區　會否轉「跑道」入政府？

▲ 鄧家彪。（資料圖片）

立法會換屆選舉暫敲定9月6日舉行。據悉，建制派擬只在新界東地區直選派出三隊參選，長期在新東進行地區工作的工聯會鄧家彪，或將率先退下火線，不參選今屆立法會選舉。而目前勞工及福利局副局長一職仍然懸空，爭取勞工權益經驗豐富的鄧家彪，會否轉跑道加入政府？他就表示未有這個計劃，但所有可服務市民的崗位都會考慮。

有官場中人也指，未聽聞鄧家彪加入政府的消息，相信暫時亦非事實。

今屆立法會選舉，民主派早表明將協調各區擬定出選名單，力掙35+議席。而立法會新界東選區，一直是民主派票倉，上屆9個議席中取得6席，建制派上屆派出5隊出選，最後只取得3席。故今年建制決定採取穩守策略，民建聯兩名現任議員陳克勤及葛珮帆料爭取連任。而隨新民黨立法會議員容海恩退出該黨初選，新民黨亦已協調好，或派退出自由黨轉至公民力量的李梓敬披甲上陣。

目前容海恩是否會獨立出戰仍是未知之數，但鄧家彪直言，由於現時建制派在新界東的選情不樂觀，決定一切以大局為重。



他說，是否參選目前仍要等工聯會的最終決定，但形容新界東選情向來都是「兵荒馬亂」，自己不希望建制「攬炒」，派出四隊只會分薄票源，隨時令民主派得益。

有政界中人指，鄧家彪是前勞工界立法會議員，亦是勞工顧問委員會勞方委員，在爭取勞工權益上經驗豐富。問責官員早前大換班，徐英偉接任民政事務局局長後，勞工及福利局副局長一職仍然懸空，鄧或是合適接任人。對於會否考慮轉跑道加入政府？鄧家彪表明，「沒有官員接觸自己，未曾想過有關計劃，但所有可服務市民的崗位都會考慮，目前會繼續努力地區工作」。



