政府下周日安排包機接載滯印港人　首班機料接逾200人乘客須自費

▲ 政府決定派出專機接載滯留印度的香港居民返港。(資料圖片)

政府決定派出專機接載滯留印度的香港居民返港，暫定最快於下周日(17日)從新德里出發回港。



政府今(13日)表示，首班專機會優先協助現時身處印度首都新德里，以及身處新德里周邊或其他地區而有特殊需要的人士，包括患病、孕婦、幼孩等和他們的同行家人。過去幾天，入境處已逐一聯絡符合上述情況的求助人，確認他們乘坐專機的意向和取得他們的具體資料，以便向當地政府申請出行的審批。由於入境處仍在繼續聯絡有關求助人士，因此專機最終會接載的乘客人數有待確定，初步預計會在200人或以上。乘搭專機的費用由乘客支付，暫時預計每名乘客最多需付約8,000港元，最終費用視乎乘客人數而定。



乘搭專機回港的乘客抵港後會前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制2019冠狀病毒病測試。在收集深喉唾液樣本後，他們會前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。專機暫定最快於五月十七日從新德里出發返港，但具體出發日期和起飛時間，需視乎當地政府的審批時間和配合、當地陸路交通情況，以及航空公司能否順利取得相關批准等。印度有關當局正在處理相關申請。



為應對新冠肺炎疫情，印度政府在3月下旬起禁止所有國際航班升降。自上月起，入境處陸續接獲滯留當地香港居民有關回港行程的求助，包括關注受影響人士的商會和民間組織，和立法會議員等向特區政府轉介的求助名單。自接獲求助後，保安局和入境處已分別聯繫外交部駐香港特別行政區特派員公署以及中國駐印度共和國大使館了解和跟進情況，並向求助人提供相關資訊及適切意見和可行的協助。



特區政府亦與印度共和國駐港總領事館聯繫，並和多間航空公司聯絡，探討安排班機予滯留港人返港。截至本月10日，入境處已成功聯繫上約3,500名滯留在印度的香港居民，初步掌握他們的個人資料和所在地點等。他們正分別身處印度多個不同地方。考慮到現時印度國內的陸空交通限制，必須得到相關當局的批准才能出行，以及相關人士回港後的檢疫安排和相關設施的承受能力，特區政府需按實際情況安排航機協助他們返港。



發言人表示，政府明白仍有眾多香港居民滯留在印度不同地區。政府會繼續與他們保持密切聯繫，並按照實際情況分批協助他們有序返港。有進一步消息時，會盡快聯絡他們。

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責任編輯：蘇文軒