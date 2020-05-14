疫情令公院服務削減　公私營協作助癌症病人接受治療由等近一個月加快至最快7日

▲ 醫管局自3月起擴大公私營協作計劃，分流部分病人到私家醫院接受治療，其中包括加入放射治療及擴大造影檢查資格。(陳國峰攝)

新冠肺炎疫情下，公營醫院削減大量非緊急服務，醫管局自3月起擴大公私營協作計劃，分流部分病人到私家醫院接受治療，其中包括加入放射治療及擴大造影檢查資格，計劃下共有33名病人接受放射治療服務，及逾3500名病人接受放射診斷造影服務；有參與計劃的病人家屬認為，計劃有助病人及早得到治療及減輕病情影響。

現時於醫管局接受治理的癌症轉移病人，經醫生臨床診斷為有迫切需要，而病情又較穩定的，可到私院接受不多於10次的放射治療，病人只需向私院支付相等於醫管局治療的服務費用；根據醫管局統計，由3月起截至5月10日，共有33名病人接受公私營協作放射治療服務。現時參與該計劃的私院有四間，包括港怡、養和、浸會及聖德勒撒，醫生會根據病人的居住地點而分配，以方便病人就診。

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九龍西醫院聯網腫瘤科部門主管鄭志堅指出，醫管局每年新增確診癌症的病人約逾兩萬名，加上正接受治療的病人，料同一時間需照顧10萬名癌症病人，輪候時間可想而知。一般癌症轉移病人最理想接受治療的時間為7至14天，惟公院的輪候時間或需等待28天，相反私院或可於7至14日內已提供治療。

李小姐的母親現年77歲，曾確診乳癌。李表示，近月發現母親的自理能力急跌，「難以講到完整句子」及精神狀態欠佳，於4月1日入院檢查，發現其癌細胞已擴散至腦部，醫生指最快亦需於兩星期後才可為其治療，遂提議她參加計劃。

▲ 李小姐坦言，私院的服務流程較公院順暢得多，醫生亦會預留較多時間了解及處理母親的病情。(陳國峰攝)

李於4月7日與母親轉往浸會就診，同日已完成醫生診症及制作模具，至14日首次接受電療，10天後完成10次療程；李指，母親經醫治後，病徵緩和不少，其自理能力及記性均得到改善，「整個人清醒了」。她坦言，私院的服務流程較公院順暢得多，醫生亦會預留較多時間了解及處理母親的病情。

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計劃亦擴大放射診斷造影服務如電腦掃瞄、磁力共振掃瞄檢查的覆蓋範圍至所有合資格的癌症病人，費用同樣由醫管局全額資助。鄭指，過往每月只有約1000名病人參與計劃，自擴大合資格範圍後，由3月起截至5月10日增加至逾3500名人士接受服務。

鄭指，計劃將於8月結束，而視乎疫情的發展、公院的人手及防護醫物供應等，當局會考慮計劃將來是否維持，他認為公私營合作「長遠是一個策略」，直指公、私營分工，才可共同提升服務效率。

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記者：洪芷晴