升學顧問料英國9月如期開學 部分學校或減20至30%學費
英國周日(10日)宣布初步解禁方案，當地部分小學最快將於6月1日復課，但不包括私立學校。有本港英國升學顧問估計，國際學生有望在今年9月如期開學。
英國寄宿學校協會昨(12日)與英識教育創辦人陳思銘聯同進行網上直播訪問，透露協會已向600間成員學校提出防疫指引及建議，當中包括容許學生配戴口罩、每班人數最多 15人、校內維持2米社交距離、提早14天開放宿舍讓學生進行居家隔離等，並強調當地已沒有歧視戴口罩的行為。
陳思銘相信，在可見未來香港家長選校要求將會改變，英國學校的防疫表現及成效將會成為重要指標之一。
英國寄宿學校協會國際總監Caroline Nixon稱，英國首相約翰遜於周日宣布部分小學最快可於6月1日復課，而10 及12年年班（Year 10 & 12）可於7月復課，但由於不包括私立學校，料香港學生最快於9月如期赴英開學。
由於政府擬對入境英國的旅客及居民進行為期14日的強制隔離，Caroline表示大部分學校，都會提早14天開放宿舍讓學生在校內隔離，如子女所屬學校無提供隔離住宿，則需要聯絡監護人公司協助。
協會續指，現時大部分學校會提早於英國時間早上6時或8時開始上課以配合亞洲地區學生，下午亦有課堂錄影片段供學生觀看，亦有學校每日提供一至兩小時的一對一輔導課程，以確保學生的學習進度不受影響。
另外，大部分學校將減免20至30％學費，有學校更更減 50％學費，但Caroline強調現時教師的工作量比疫情前更重，學校成本並無減少，故不一定可以減免學費。
英國簽證與移民署早前宣布國際學生若在入境前已申請但未獲發學生簽證，屆時只需携帶由學校發出的入學確認信CAS(Confirmation Acceptance of Studies)就可入境，在英國繼續有關申請程序，但詳細程序有待英國政府確認。
陳思銘表示，明白英國早前被動的防疫措施確實令不少家長感擔憂，但經這幾個月來多番與英國各院校交涉，英方汲取香港的防疫經驗後態度有明顯改變，BSA給予成員學校的清晰指引，包括不會禁止學生戴口罩、確保學校有足夠消毒防疫設備等，相信能有效防止社區感染，而且當地歧視情況明顯有改善，認為家長毋須過份憂心。
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責任編輯：蘇文軒