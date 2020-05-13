郭偉強隔空質疑籌款動機　陳志全強調全數用於訴訟

▲ 立法會內會會議期間發生混亂，尹兆堅受傷由救護員送走。（資料圖片）

上星期五內會大混亂，人民力量陳志全被工聯會郭偉強拉扯並拖行，陳志全報警後眾籌110萬元擬向郭偉強提出私人檢控，短短六小時已達標。郭偉強隔空質疑對方報案只是為了籌款，另邊廂的陳志全則強調，眾籌款項全用於訴訟開支，有剩的則會捐給612基金，支援反修例風波中受傷、被捕人士。

郭偉強連日來沒有多談拖行陳志全一事，但他昨於社交網站上載短片，稱自己連日來忙於母親節、出席立法會會議和落區派口罩。對於陳志全報案一事，他表示，因自己是涉事人，所以不便回應，又擔心若自己回應會被質疑影響調查工作，僅表示多謝大家關心。

不過，郭偉強質疑陳志全報案動機，希望大家想清楚其目的，是想報案，還是想叫市民科水。他補充，警察未曾調查，調查亦需要時間，不明白陳志全為何一早打定輸數，稱若沒有人受理的話，會進行集資作私人檢控之用，所以要預先籌集資金。

民主黨尹兆堅亦於當日會議中受傷，並指控傷勢由民建聯黃定光及議員何君堯所致，但他未有打算仿傚陳志全，以眾籌方式提出私人檢控。

尹兆堅解釋，警方已主動與他聯絡，將在周六落口供，希望先由警方調查，以測試警方會否秉公辦理，假如警方不採行動，他才會考慮下一步行動，並不急於一時。