【充電危機】手機充電過夜短路起火　 懷孕4個月準媽媽救火慘被燒傷3成皮膚

▲ 內地一名懷孕4個月的孕婦將手機充電過夜，半夜短路起火，她有3成皮膚遭燒傷。

偶有手機充電引發家居大火的事故，甚至造成人命傷亡。內地一名懷孕4個月的孕婦將手機充電過夜，半夜短路起火，她意圖救火，卻換來身體3成皮膚遭燒傷。

據內地《看看新聞》影片報道，30歲的陳姓孕婦正懷孕4個月，她被燒傷後，緊急送到成都市第二人民醫院。燒傷整形科主治醫師周濤指，她的雙手、腹部、雙下肢都被燒傷，「燒傷面積大概總共有30％，2至3度，主要以深2度為主。」

睡覺前將手機充電

事發當晚，孕婦在睡覺前將手機充電，電路突然發生短路起火，引發是次火警。周醫生解釋，孕婦住在老舊的房子，具體受傷原因他們尚不清楚，估計是充電的手機短路，然後起火，導致附近的衣物、床鋪引燃，令她全身多處燒傷。

周醫生續指，孕婦當時沒想到自己懷孕的狀況，看到火勢已蔓延至床鋪，情急下走去救火，沒有立即逃出火場，而慘被燒傷。

歷流產再成功懷孕

據知，孕婦在27歲曾懷孕，但當時流產了，好不容易終在今年再懷孕，卻又發生不幸事件。幸好孕婦經過治療，她和胎兒都平安無事。而孕婦經過一個月治療後，傷口已基本癒合。

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責任編輯︰駱秀玲