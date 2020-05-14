【疫情減壓】中環海事博物館本周六日免費開放　了解145年歷史香港最古老燈塔

▲ 青洲燈塔是本港第二座建成的燈塔，大家想了解更多它的歷史，可於本周六日到免費開放的香港海事博物館參觀。（香港海事博物館提供）

雖然新冠肺炎再有本地個案確診，但大部分港人都已如常工作，學生亦已復課有期，只要大家做足個人衛生防護措施，保持適當社交距離，也應如常投入生活或參與活動。趁著本周末為慶祝「2020香港國際博物館日」，香港海事博物館於周六、日（5月16至17日）免費開放予公眾參觀，大家不妨在疫情下減減壓，認識一下本港百年燈塔的歷史，還有即場參加的導賞團帶你遊遍博物館全場，了解香港的海事歷史及發展 。

▲ 燈塔模型。（香港海事博物館提供）

國際博物館協會（ICOM）自1977年起，把每年的5月18日定為「國際博物館日」，以喚起公眾對博物館的關注。為配合今年香港國際博物館日「建構平等的博物館：多元與共融」的主題，香港海事博物館特別與香港盲人輔導會及香港城市大學「燈塔古蹟保育研習實踐」項目合作，舉辦一系列以本港百年燈塔及多元與包容為主題的特備節目。

這次活動的重點節目，是於5月17日舉行的「燈塔記憶：鶴咀燈塔紀錄片首映」（以英語進行），首次向公眾放映的紀錄片透過海事交通史學者的口述、鶴咀村原住民的回憶，和最新科技對燈塔的還原，將飽經滄桑的鶴咀燈塔以及背後的歷史巨變呈現於觀眾眼前。

在1875年4月16日啟用的鶴咀燈塔，位於香港島東南面的香港鶴咀上，是香港現存歷史最悠久的燈塔，於2005年納入法定古蹟。

節目詳情：5月17日（星期日）3pm至5pm（即場參加）

▲ 「燈塔記憶：鶴咀燈塔紀錄片首映」為是次活動的重點節目，巿民可即將參加。（香港海事博物館提供）

至於5月16日播放的的兩部紀錄片，亦很值得細看。

其一是「燈塔記憶：青洲燈塔紀錄片」（以粵語進行），青洲燈塔是本港第二座建成的燈塔，過往一直為香港西北海域的船隻提供安全航行環境。紀錄片當中亦記載香港海事博物館及香港海事處嘉賓分享有關燈塔的回憶和故事。

節目詳情：5月16日（六）3:30pm至5pm（即場參加）

其二是「燈塔的光明」紀錄片（以普通話進行），係講述視障女孩Sarah親身前往鶴咀燈塔，以自己對燈塔的親身感受，為有特殊需要人士全方位還原真實燈塔的故事。

節目詳情：5月16日（六）3pm至5pm（即場參加）

▲ 「香港燈塔百年意象—『觸憶築』燈塔古文獻與3D模型」小型展覽，鼓勵大家以觸感和聽覺去享受展覽內容。（香港海事博物館提供）

展覽方面，則有「香港燈塔百年意象—『觸憶築』燈塔古文獻與3D模型」小型展覽。有別於一般以視覺主導的展覽，是次以多元與包容為重點的展覽，鼓勵參觀者透過觸感（觸摸3D香港百年燈塔模型）和聽覺（口述影像），去享受展覽的內容，並認識燈塔的建築結構和背後的歷史故事，可即場參加導賞。

粵語導賞：5月16日（六）3:30pm至5pm；英語及普通話導賞：5月17日（日）3:00至5pm

▲ 其中一個節目為播放The Cheers樂隊（由一班視障智障及多重殘障人士組成）的精彩音樂錄像，當中更能一睹香港最古老燈塔的面貌。（香港海事博物館提供）

其他精采節目，還有The Cheers樂隊首支《星夜》音樂錄像發布，這是一班視障智障及多重殘障人士組成的樂隊，在音樂錄像中更能一睹香港最古老燈塔——鶴咀燈塔的風貌。

節目詳情：5月16日（六）3pm至5pm（即場參加）

香港海事博物館免費開放日

日期：2020年5月16日至17日（星期六至日）

開放時間：10am至7pm（閉館前30分鐘開始停止入場）

地點： 香港中環八號碼頭香港海事博物館（摩天輪旁）

查詢：3713 2500

記者：Elenor