【消委會】逾6成3/4匹窗口冷氣機製冷量「報大數」　差距最大一款比聲稱低2.2%

▲ 消委會測試15款俗稱「3/4匹」的窗口式冷氣機，發現10款樣本量得的製冷量較聲稱略低。（資籵圖片）

炎炎夏日，不少人都會開著家中的冷氣機消暑降温。消委會測試15款俗稱「3/4匹」的窗口式冷氣機，發現10款樣本量得的製冷量較聲稱略低，幅度由0.1%至2.2%不等。消委會又指，雖然全部樣本符合標示的1級能源效益標籤，但在料今年底生效的新評級標準下，全部僅屬4級。

是次測試涉及15款窗口式冷氣機，全部聲稱製冷量介乎2.0至2.2千瓦（俗稱「3/4匹」），當中首次涵蓋2款採用較環保的R32雪種的機款。全部樣本售價由$2,580至$3,780不等，當中7款已包含基本安裝費，部分需額外支付$390至$490不等的基本安裝費。

消委會指出，冷氣機的製冷能力至為重要，製冷數值愈高表示製冷速度愈快。測試發現，各樣本量得的製冷量由2.01至2.23千瓦，當中10款低於產品所聲稱製冷量的0.1%至2.2%，其中最大相差是售$2,680的「威士汀」WWN07CMA-D3樣本。全部樣本都符合「產品能源標籤實務守則」及國際慣常做法所容許的可接受公差範圍（10%）內。

全部樣本的能源效益標籤均標示為1級，測試結果顯示，各樣本的製冷季節性表現系數（CSPF）介乎3.02至3.14，符合現行1級評級標準。消委會指出，，機電署正今年底擬提高窗口式冷氣機的能源效益標準，若根據新標準，是次測試的樣本僅獲4級。消委會敦促廠商為新標準作好準備，以保持產品的競爭力，支持環保。

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責任編輯：陳子謙