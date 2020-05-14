【新冠肺炎】許樹昌：只要沒有在社區造成大傳播　相信復課不是問題

▲ 許樹昌指但如果突然有多個確診個案出現又找不到源頭，就存在著大的風險。

本港昨日（14日）再新增2宗新型肺炎本地確診個案，政府抗疫督導委員會專家顧問之一的許樹昌教授今晨（14日）於電台節目《千禧年代》指現時的確診個案都為緊密接觸者，有關人士已在醫院隔離，沒有再將病毒再散播出社區，反而現時更重要的是找到感染源頭，又指現時可維持復課安排。

他相信其感染源頭可能源自回流香港人，或有人在經過14日居家檢疫後仍然帶有病毒，或之後才病作，再將病毒帶出社區。針對家居檢疫現時時效為14天，許樹昌指大部份人會在14天內發病，但始終有部份人在14天後才發病，加上是次確診者的病情輕微或無病徵，因此很難作出社區監測。

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被問到是否要以28天沒有本地確診個案才可斷定傳播鏈已中斷，他續指世衛一直都以兩個傳播期為標準，才決定一個地方的傳染病是否截斷，因此衛生防護中心的按照此指引。但由於無病徵患者很難監察，加上有毒傳播性高，很難維持28天沒有新確診個案，因為現時陸續有香港人可以從外地回港，始終帶有部份風險。

至於提到復課安排，許樹昌指需要考慮新確診個案是否單一個案以及有關接觸者是否已經隔離，只要病毒沒有在社區造成大的傳播，仍然是可接受水平，相信復課不是問題。但如果突然有多個確診個案出現又找不到源頭，就存在著大的風險。

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許樹昌強調在處理傳染病時，不能操之過急，需要在穩定的情況下才放寬措施，但現時仍然暫時不能放鬆。

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責任編輯：郭家穎