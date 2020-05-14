【消委會】消委會測試17款膠鑊鏟　推介4款平靚正膠鑊鏟

易潔鑊有防黏塗層，為免金屬鑊鏟令塗層脫落，不少家庭會選用膠鑊鏟。消委會最新一期報告顯示，測試17款膠鑊鏟樣本中，有4款雜質釋出量、PAA釋出量和耐熱程度各項評分較佳，總評有4星半，當中Ikea售24.9元的膠鍋鏟價廉物美高踞榜首。

消委會測試樣本包括17款中式膠鑊鏟，每個大約售價介乎$12至$99不等，樣本購自百貨公司、超級巿場或生活用品店，除2款樣本沒有標示製造物料外，其餘均標示為尼龍（nylon）、聚酰胺或聚醯胺塑料（polyamide，簡稱PA，俗稱尼龍）。

檢視發現，全部樣本都有標示耐熱或最高可用溫度，資料較詳細的樣本同時標示製造物料名稱，並以中英文標示使用注意事項或清洗方法等，例如勿將產品置於高溫鍋具中、是否可用洗碗碟機或洗潔精清洗等。

Ikea售24.9元價廉物美

結果顯示，17款樣本中，「Ikea」365+ HJALTE Wok Spatula, stainless steel / black 001.616.44鍋鏟不銹鋼/黑色，售價$24.9、「Facekelmann」尼龍中式煎鏟，售價$39.9、「Suncraft」Bonchette尼龍中式鏟 Nylon Chinese Turner NB-A1，售價55元，以及及「Sto ha」尼龍中式鑊剷，售價63元，該些膠鑊鏟的雜質釋出量、PAA釋出量和耐熱程度各項評分較佳，總評有4星半，當中以售24.9元的膠鍋鏟價廉物美高踞榜首。

而在耐熱測試中，將鏟頭浸入保持在200°C的花生油中15分鐘，取出及冷卻4小時，以測試樣本的耐熱程度。報告顯示，以上4款耐熱程度均達標。

最新一期消委會測試中，1款膠鑊鏟耐熱測試後變形 浸入200°C的花生油1分鐘內已熱熔，想了解詳情，即睇：【下一頁】

最新一期消委會測試中，發現5款膠鑊鏟初級芳香胺含量超標，長期使用更有致癌風險，想了解詳情，即睇：【下一頁】

責任編輯：黃存新

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