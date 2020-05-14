【消委會】hmvod+Netflix+myTV SUPER收費細節要留神　FOX+任睇年費最高達$1656

▲ 消委會測試市面11個影視串流平台。

消委會今日（5月14日）發表報告，檢測市面11大影視串流平台收費及服務資料比較，當中包括港人最熱門的myTV SUPER、Netflix、Viu、hmvod等、Now E等，當中消費者要留意有哪些串流平台的影片要額外租借，以及取消訂閱需要哪種途徑。

消委會報告揀選11個主要供應電影及/或劇集的收費網上影視串流平台，並於今年3月至4月，透過實試及檢視這類平台的收費、服務條款及細則，以作比較。

11 個影視串流平台收費平台主要以訂閱形式點及單次借影片，包括：Amazon Prime Video、FOX+、HBO GO、Netflix（均為訂閱制）；Apple iTunes、Google Play、YouTube（均為單次租借影片形式收費）；hmvod、myTV SUPER、Now E（均為提供訂訂閱或單次租借影片選擇）；而Viu則部份影片可免費收看，如欲收看所有影片，需付費成為升級會員。

當中基本月費最平為Viu（或名黃Viu煲劇平台），成為升級會員的基本正價月費為$28，年費則是$248。FOX+的基本正價月費為$138，年費為$1656，屬測試報告最貴一項。（見下表）

各大影視平台都以電影、劇集、節目及原創影片吸引用戶，要留意有些影視平台提供的影片，或需額外收取租借費，或要升級更高級別的月費用戶才可收看。

除myTV SUPER網頁版及應用程式版只限1部使用，大部分平台如hmvod、Fox+、Now E均可同一帳戶最多5部裝置使用。

另外，取消服務方面，各平台也有不同途徑，當中如HBO GO和myTV SUPER都需聯繫服務供應商（myTV SUPER同時可經網站、熱線訂閱、網上即時對話或電郵取消）。

▲ 消委會測試市面各大影視平台服務。

hmvod可經網頁或應用程式登入帳戶於「取消訂閱」頁面取消；Netflix用戶則可直接登入帳戶選取「取消會員資格」就可。在用戶角度，相信是最為方便一項。

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