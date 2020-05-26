【新品實測】$3,980 Dyson Corrale™直髮造型器登場　包覆性彎曲面板減少一半熱傷害【附實測報告】【有片】

▲ Dyson Corrale™直髮造型器登陸香港了！

Dyson於3月時在美國推出全新Dyson Corrale™直髮造型器，當中特式就是這包覆性彎曲面板幫助用家有效率地夾好造型，同時減少一半的熱傷害。望穿秋水，現在香港也發售Dyson Corrale™直髮造型器了，TOPick為大家開箱及體驗直髮造型器的真實效果！

▲ 內有直髮造型器、充電底座、360°磁吸充電線間隔式充電及造型器保護袋。（劉慧君攝）

首創包覆性彎曲面板科技

▲ 彎曲面板的邊緣為電氣石，可釋放負離子以減少靜電。（劉慧君攝）

過往用直髮夾夾髮，每次把頭髮放在夾中間拉下的時候，總會有幾撮髮絲成為漏網之魚。最終花更多時間夾頭髮，夾好了造型，頭髮又受損，變得乾燥和沒光澤。

Dyson Corrale™直髮造型器正正解決以上問題，它採用的專利包覆性彎曲面板（錳銅合金彎曲面板），融合了6種金屬，以包裹式力學控制並聚攏髮絲，彎曲面板可順應髮束的輪廓，在更低溫度情況下實現同等的理想造型效果，從而減少50%熱傷害。

智能溫度控制技術

▲ 造型器設有3段溫度。（劉慧君攝）

Dyson Corrale™直髮造型器配備三段溫度設置（165°C、185°C、210°C），用家可根據髮質及造型需求自行調較溫度，以較低溫度打造理想的造型。

另外，它配備了智能溫度控制技術，其內置白金熱敏裝置每秒可偵測溫度100次，確保直髮器的溫度保持在受控及準確範圍內。

4芯高效能鋰電池組

▲ 只需70分鐘便可完成充電。（劉慧君攝）

由於Dyson Corrale™直髮造型器由4芯高效能鋰電池組供電，用家可於無線及有線狀態下使用，不用受電線的限制。此外，它使用通用電壓，更設有飛行斷電模式，方便用家外遊時隨身攜帶。

直髮內彎造型

▲ 直髮內彎改造前（左）、改造後（右）（湛斯雅攝）

由於記者的髮質較粗較硬，因此髮型師選擇了185°C的熱力。大約用了5分鐘，便夾好了直髮髮尾內曲的造型。

曲髮造型

▲ 曲髮改造前（左）、改造後（右）（湛斯雅攝）

曲髮造型大約需時12分鐘左右。如果本身頭髮較多的用家，會發現用Dyson Corrale™直髮造型器能縮短夾髮時間，因為頭髮只需夾一次便達到理想效果，不用重夾。

Dyson Corrale™直髮造型器的售價HK$3,980，大家即日起已可在香港官網預訂，而香港零售店將於6月份發售現貨。

預售連結，請【按此】

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記者：王芷瑩