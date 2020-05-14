【全球首個】中大莫樹錦團隊研究基因編輯技術治療肺癌　人體臨床測試安全且有機會令腫瘤縮小

▲ 香港中文大學醫學院與四川大學共同領導全球首個利用人體基因編輯技術以治療晚期肺癌。（資料圖片）

肺癌是本港頭號癌症殺手，防癌抗癌是全球要面對的重要醫療課題，香港中文大學醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授與四川大學華西臨床醫學院胸部腫瘤科盧鈾教授共同領導的研究，發現首個全球用人體基因編輯技術作為治療晚期肺癌方案的臨床試驗，確認CRISPR基因編輯技術有助治療肺癌，為肺癌免疫治療揭開革命性的一頁，相關研究結果在全球權威醫學期刊《自然醫學》作網上發表。

研究團隊共招募22名晚期非小細胞肺癌患者參與研究，先由他們的外周血分離出免疫細胞T細胞，以CRISPR基因編輯技術進行修改，再將修改了的T細胞輸回患者體內，目標是恢復身體攻擊癌細胞的能力。研究結果發現，患者在接受相關療程後沒有出現嚴重不良反應，而出現「脫靶效應」的頻率只有0.05%，並不常見。有關結果確定以CRISPR基因編輯治療肺癌是可行及安全。

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治療晚期非小細胞肺癌 關鍵在於抑制PD-1蛋白運作

肺癌是全球最多人罹患的癌症，每年約有160萬人死於此病。在本港，肺癌更是頭號癌症殺手，亦是第二常見癌症，每年新症逾4,000宗，當中超過八成為非小細胞肺癌（NSCLC）個案。

莫樹錦教授指現時針對晚期非小細胞肺癌患者的一線治療是以antiPD-1為抑制劑藥物的一種免疫治療。人類免疫系統的T細胞表面有一種叫PD-1的蛋白，當它與癌細胞的PD-L1結合，腫瘤就能夠避過免疫系統的攻擊。因此，antiPD-1抑制劑的作用就是令PD-1蛋白與PD-L1不能結合，讓免疫系統繼續發揮作用，殺滅癌細胞，

現在以同一理論，嘗試利用CRISPR技術編輯T細胞，令PD-1不能在T細胞上運作。

全球首個人體臨床試驗 無人出現嚴重或致命的不良反應

於2016至2018年間，團隊共招募22名晚期非小細胞肺癌患者參與研究，患者們都曾試過多線的治療方案，但成效不佳。是次參與者當中，共有17人體內有足夠的T細胞可以進行編輯，由於有5人病情後來出現變化，最後接受治療的共12人。研究人員先從患者身體抽取T細胞，以CRISPR技術編輯T細胞後再輸回患者身體，讓其於體內發揮作用，作為免疫治療。

此17位患者的T細胞所需的編輯時間中位數為25天。在正式接受治療的12位患者，並無一人出現嚴重或致命的不良反應。由於進行基因編輯存在「脫靶效應」的隱憂，即除了目標基因本身，其他基因組都同時發生了無法預期的變異，可能對人體有害；因此研究團隊將「修改過的T細胞」輸回病人身體之前及之後，都為「修改過的T細胞」進行詳細的基因測序，以檢視當中風險，證明以CRISPR技術修改T細胞是安全的。

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當中治療反應最好的一位55歲婦人在接受治療後腫瘤明顯縮小，無惡化期長達一年半時間。莫教授表示癌症免疫治療正開展新的一頁，以CRISPR基因編輯技術結合T細胞治療目前仍在起步階段。同時，盧鈾教授亦指利用基因編輯的細胞治療技術有極大潛力成為未來肺癌治療的新方向，

要改進基因編輯治療的成效，當中很重要的一點就是要盡早為病人開始治療，確保他們的T細胞處於健康狀態。始終必須有健康的T細胞，才能夠讓它發揮最大作用。

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責任編輯：郭家穎