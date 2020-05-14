【十八年後的終極告白】Sam為賺快錢成魔 譚俊彥演反派洗脫無演技污名

▲ 《十八年後的終極告白》第18集，譚俊彥撐起全劇。

TVB劇《十八年後的終極告白》明天（5月15日）結局，在昨晚（5月14日）播出的《十八年後的終極告白》劇情講述本來中正直的Sam（譚俊彥飾），由正轉邪的心路歷情。譚俊彥的演出亦獲觀眾欣賞，一洗過往無演技的劣評。

《十八年後的終極告白》劇情講到經歷賴國明（唐嘉麟飾）一事後，Sam成功躲開眾人目光，沒有為賴國明和淑嫻（江欣燕飾）之死扯上關係，回復正常生活，令他嘗到說謊的甜頭。

可是Sam始終在兇案現場留下自己的鎖匙包，Sam擔心鎖匙包成為日後指證自己的證據，避免夜長夢多，Sam自告奮勇為敬一（陳山聰飾）做假帳，務求賺快錢移民。

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▲ Sam的良知被磨滅。（《十八年後的終極告白》截圖）

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曹伯晟用利益引誘惑Sam

然而，Sam第一盤假帳無疑是天衣無縫，受到出名嚴謹的會計師曹伯晟（曾航生飾）認可，不過曹伯晟早知Sam呈交的公司為空殼，並當場揭發Sam，這時的Sam第一反應是認錯，打算接受法律的制裁。

但曹伯晟反而對Sam的能力認可，曹伯晟告訴Sam：「你知你衰甚麼嗎？衰不夠貪。」曹伯晟的誘惑打破Sam一直以來的認知。

再加上曹伯晟提醒Sam離開會「重頭來過」時，令Sam的信念開始動搖。

▲ 曹伯晟誘惑Sam。（《十八年後的終極告白》截圖）

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道出會計師心酸

Sam的良心曾有最後一絲掙扎，他找肥仔富（何遠東飾）傾訴自己移民的打算，並且只有一千萬現金時，肥仔富表示：「一千萬很足夠了，可以買樓買車，做點小生意，多好！」，即使虧光，只要有手有腳，總有東山再起一日。

Sam卻反駁：「哪有這麼容易，現在我總算是領導整間會計師行，去到那邊，我或許要做低級職員。慢慢爬？你知道我熬了多少個通宵才熬到現在這個職位？我不是富有，但我想去旅行不用儲錢，我去大餐廳點菜不用看餐牌，如果從新開始，即是一無所有。」

肥仔富只好告訴Sam：「其實你清楚知道自己想要什麼，根本不用問我。」結果，Sam決定放手一試，為多間空殼公司做假帳上巿。

▲ 契爺對Sam作嘗試把Sam拉回正軌，可惜為時而晚。（《十八年後的終極告白》截圖）

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譚俊彥洗脫無演技污名

後來阮進（林嘉華飾）得悉一切真相，Sam為自保而游說阮進，後來更對阮進起殺念，在危急關頭，敬一和麗瑾趕到，阻止Sam一錯再錯。第一次殺賴國明是自保，但後來的歪念只因Sam對虛榮的執著，徹底成為當被自己最鄙視的人。

譚俊彥接受TOPick訪問時表示Sam在頭、中、尾階段的反應和態度有所不同：「我們和導演監製溝通過後，決定三個階段都有不同造型，在造型和語氣上也要因此改變。」

▲ 麗瑾對Sam起疑心。（《十八年後的終極告白》截圖）

譚俊彥昨晚在《十八年後的終極告白》中完美演繹Sam走上成魔之路的轉變，由一開始戰戰兢兢，到後來善用謊言為自己自掩飾，到最後不能彌補，犧牲很多東西，譚俊彥的演技值得一讚。

此外，譚俊彥加入TVB約3年，最初主演劇集《天命》、《特技人》、《包青天再起風雲》收視都理想，他曾接受電台訪問談及此事直言：「說不介意是假，但是時也命也，接拍《天命》遇上世界盃，《包青天再起風雲》又有社會事件。」

幸好他本身充滿正能量：「無論順境逆境人生都要向前行，我在內地十幾年拍了超過60套電視劇，在簽約無綫這5年當中，我希望做得更好，沒請過一日假，漸漸地，大家知道我是識得演戲的，非常安慰。」

到最近他主演的《法證先鋒IV》及《十八年後的終極告白》均收視理想，可說吐氣揚眉。

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