【消委會】消委會推介4款最省電3/4匹窗口冷氣機　售後服務收費差異大消費者需留意

▲ 消委會推介4款既省電又寧靜的窗口式冷氣機。

消委會測試15款俗稱「3/4匹」的窗口式冷氣機，發現10款樣本量得的製冷量較聲稱略低，幅度由0.1%至2.2%不等，全部樣本符合標示的1級能源效益標籤。消委會表示，各樣本在不同測試項目的表現相近，多達8款樣本總評獲4星半，又推介4款既省電又寧靜的窗口式冷氣機。

是次測試涉及15款窗口式冷氣機，全部聲稱製冷量介乎2.0至2.2千瓦（俗稱「3/4匹」），當中首次涵蓋2款採用較環保的R32雪種的機款。全部樣本售價由$2,580至$3,780不等，當中7款已包含基本安裝費，部分需額外支付$390至$490不等的基本安裝費。

消委會表示，測試各樣本的製冷量、能源效率、寧靜程度、送風量、抽濕表現、安全程度及使用方便程度。結果顯示，在不同項目的表現相近，有8款樣本總評獲4星半，並推介4款既省電又寧靜的3/4匹窗口式冷氣機：

牌子及型號 售價 製冷能源效率 估計每年製冷所需電費 寧靜程度（室內） 總分 Panasonic CW-N719JA $3,780 4星半 $770 4星半 4星半 樂信牌 RC-N719J $3,380 4星半 $775 4星半 4星半 約克 YC-7GB $3,198 4星半 $778 4星半 4星半 東芝 RAC-H07F $3,490 4星半 $777 4星 4星半

消委會表示，在8款總評獲4星半的樣本中，「Panasonic」CW-N719JA及售$3,380的「樂信牌Rasonic」的製冷能源效率分別達3.12及3.10，反映能源效益理想，製冷量與聲稱吻合，室內寧靜程度高，加上使用方便程度不錯，值得考慮。

「約克York」YC-7GB的製冷能源效率為3.09，能源效益高，製冷量與聲稱吻合，室內寧靜程度高；「東芝Toshiba」RAC-H07F的CSPF值亦有3.09，能源效率高，抽濕效果較高，均是不錯的選擇。

消委會又比較各代理商提供的上門檢查和洗冷氣機等，保用期內的售後服務收費，相差高達8成，而保用期過後每年續保的費用，相差亦可逾1倍。

消委會提醒，高昂的售後服務和續保年費，變相降低消費者為產品保養和續保的意欲，一旦機件出現問題而未能及時維修，不但減低產品的運作效率和「壽命」，同時亦加速消費者更換新機的頻率。

【消委會】逾6成3/4匹窗口冷氣機製冷量「報大數」 差距最大一款比聲稱低2.2%

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責任編輯：陳子謙