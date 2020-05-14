【疫巿優惠】美麗華酒店限時快閃美食優惠　自助午餐雙人價398元低至6折【內附連結】

▲ 美麗華酒店Yamm推美養限時快閃優惠，自助午餐二人價只需398元，低至6折。（酒店提供）

即使大家暫時未能外遊，但本港不少酒店都陸續推出超筍優惠，去酒店歎番一餐再做個Spa，也是不錯的假日活動。最新消息有尖沙咀美麗華酒店，推出限時快閃水療優惠及驚喜饌賞，由今日起一連9日大家可以於美麗華酒店優惠專頁訂購，最吸引包括國金軒270元任食點心午餐，還有298元的雙人下午茶，折扣優惠足足有成52折。

▲ 國金軒的點心向來出名，現推出270元（7折）任食點心午餐。（酒店提供）

是次美麗華酒店推出的優惠相當多，先說美食方面，酒店內的多間食肆包括高級粵菜國金軒中菜、供應國際自助餐的Yamm、日式高級餐廳WHIS及cafe COCO等都有不同優惠。

最筍有國金軒推出270元（7折）任食點心午餐，或特價500元的北京片皮鴨（高達6折），但只限堂食；想high tea的話，下午茶就不容錯過，原價每位288元，快閃優惠雙人價只需298元（52折）；自助午餐的二人價錢只是398元（61折）。

▲ High tea控不容錯過298元的雙人下午茶，折扣優惠達52折。（酒店提供）

▲ 高級日本餐廳WHISK推出690元的尋味8式Omakase主廚料理，原價每位890元。（酒店提供）

▲ 以超荀價歎琳琅滿目的美食，特別開心。（酒店提供）

平日到日本餐廳吃個Omakase廚師發辦，動不動都上千元，現WHISK則推出690元的尋味8式Omakase主廚料理，原價每位要890元，折扣高達78折。想知更多美食優惠，大家可以上官網瀏覽。

▲ MiraSpa以75折優惠價發售水療現金禮劵。（酒店提供）

另外，美麗華酒店的MiraSpa，亦以75折優惠價發售價值500元及1,000元的水療現金禮劵。

以上全部推廣的優惠發售日期，由今日起至本月22日，但使用有效日期則至今年11月底，買定作為送禮自用都不錯。

美麗華酒店The Mira

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place

記者︰陳日言