【消委會】逾9成能量棒小食棒樣本屬高糖食1條要跑5公里消耗　消委會籲不宜作代餐

▲ 小食棒及能量棒多以穀物、堅果、果乾、蛋白或植物蛋白為主要成分，一直被視為健康食品，是運動愛好者或家長為子女準備的健康小食。（圖片由消委會提供）

新冠肺炎疫情下，郊遊遠足成近月熱潮，不少人會帶備能量棒作補給食物，而小食棒亦是不少家長為子女準備的健康小食。惟消委會檢視發現，逾9成能量棒及小食棒樣本屬「高糖」，亦有逾3成屬「高脂」，提醒消費者須注意這類食品的營養含量，以免墮入高糖、高脂的陷阱，並仍應留意運動時的進食方法，以免影響運動表現，而一般人即使作為能量補充品食用，亦應視乎運動量，食量要適可而止，以免攝入過多能量，健身不成反而導致肥胖等健康問題。

消委會去年9至10月檢視市面38款能量棒及小食棒的營養素含量，除了「Think! High Protein Bar – Chunky Peanut Butter」能量棒標示的糖分為0克，其餘所有樣本每100克糖含量由11.3至53克不等，當中有35款樣本更屬「高糖」食物﹑即每100克超過15克糖。

根據檢視結果，以每100克食用份量計算，糖含量最高的樣本為「Overstims Bar - Blueberry Almond Vanilla 」，含53克糖，比食安中心的「高糖」水平高2.5倍，惟其每條淨重32克﹑含17克糖；換言之，消費者一次過食至少3條該款能量棒，便會攝取近53克糖。

若以每條能量棒及小食棒計算，最高糖的樣本則為「Overstims Authentic Bar - Chocolate Chips - Peanut Crunch」，食一條（65克）已攝取21.1克糖。

此外，有5款樣本標明沒有添加糖分中，除糖分為0克的「Think!」能量棒樣本外，相信其餘樣本的糖分主要源自乾果中的果糖，但水果雖含天然糖分，當水分被抽乾後，乾果內的果糖會濃縮，而且其飽腹感比新鮮水果低，若小食棒含大量乾果，或會在不經意下攝取過量糖分，故進食時仍需注意食用分量。

能量棒一般聲稱可於運動前、運動期間或運動後補充身體所需的能量。消委會檢視發現，有28款樣本的能量均超過125千卡，最高能量值的樣本「Pro Bar Base Protein Bar - Cookie Dough」達290千卡，以一個體重 55 公斤的成年人為例，需步行約１至4.5 公里（約20至90 分鐘），或跑步約1.1至5 公里（約 8至38 分鐘），才可以消耗從中攝取的能量。

該款樣本能量也是衞生署的《學生小食營養指引》建議的2.3倍，進食1條相等於進食近2片白方包或超過2.5條中型香蕉所攝取的能量，消委會提醒家長，若學童以這些能量棒或小食棒作為餐與餐之間的小食，可能影響正餐時的食慾。

▲ 消委會檢視市面上38款能量棒及小食棒產品的營養標籤。（圖片由消委會提供）

脂肪含量方面，38款樣本的總脂肪含量由每100克含4.1至42.5克脂肪，其中有12款﹑即逾3成樣本更屬「高脂」食物，即每100克含超過20克脂肪。檢視成分列表，有31款樣本標示有添加油脂，其餘7款沒有添加油脂的樣本，相信其脂肪主要來源於堅果及種子。

消委會解釋，堅果及種子中的不飽和脂肪雖然對心臟有益，但提供的能量也頗高，多吃可引致肥胖，進食時要留意食用分量，並減少從其他膳食中攝取油脂；又提醒高脂肪食物不易消化，運動前進食可能會影響運動時的表現。

消委會引述香港營養學會代表鍾素珊博士指，小食棒和能量棒都不適宜作為代餐，因為其維他命、礦物質等營養素含量未必達到每日所需約三分之一。

衞生署認為，能量棒和小食棒普遍屬高能量、高脂或高糖的食品，適合進行長時間運動例如長跑人士及行山人士進食以補充體力，市民可按個人的運動需要，選購不含添加糖和油分的能量棒和小食棒；如選擇小食棒作為日常小食，便應留意進食分量，建議成年人和兒童每次進食不多於125千卡能量的食物作小食，以免影響正餐胃口。

署方稱，香蕉、番薯、麵包、餅乾等碳水化合物為主的食物， 亦適合參與一般休閑運動的人士補充能量。如選擇小食棒作為日常小食，便應留意進食分量，建議成年人和兒童每次進食不多於125千卡能量的食物作小食，以免影響正餐胃口。

消費者在選購及食用能量棒和小食棒時，不僅要細閱營養標籤，還應注意以下事項：

能量棒的能量及糖分普遍較高，而小食棒的糖分及脂肪含量亦不容忽視，選購時應考慮進食時間和目的，並視乎運動強度，選取合適的食品；

選取以乾果為主的小食棒時，宜揀選無添加糖分的產品。選取以堅果為主的小食棒時，則宜揀選無添加油分的產品；

不宜經常以每條能量值高於125千卡的小食棒作為小食，以免影響正餐時的食慾，亦避免攝入過多能量。

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記者：陳曉瑩