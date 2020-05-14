【著數情報】麥當勞 X 銀聯最新優惠　買滿$30即減$10【內附教學】

▲ 當勞聯乘銀聯推出最新優惠！

麥當勞聯乘銀聯推出最新優惠，於香港全線麥當勞分店以銀聯二維碼消費淨額滿 HK$30 或以上減 HK$10！

銀聯最新推出麥當勞購物優惠，由2020年4月21日至 2020年5月31日，消費者於香港全線麥當勞分店消費淨額滿 HK$30，並以銀聯二維碼（包括雲閃付App及其他支持銀聯二維碼 App）付款，即可減HK$10。

優惠適用於指定發卡機構所發行之卡號以 62 開頭的銀聯信用卡及借記卡(即 ATM 卡)每張合資格銀聯卡每日(按系統時間即前一天晚上 12 時至第二天晚上 11 時 59 分 59 秒計) 只限享用優惠一次，折扣會於付款時直接扣除並於使用的 App 付款頁面顯示。 此優惠只適用於指定之香港麥當勞®餐廳 (沙田馬場、跑馬地馬場及海洋公園除外)。參與之餐廳可隨時由香港麥當勞®決定或更改，恕不另行通知。 折扣金額不可兌換現金、其他貨品及不可轉讓。優惠以單一合資格消費淨額計算，所有 分拆消費的交易均不可享此優惠。 7. 此優惠不適用於購買禮券、禮品卡、換購貨品、塑膠購物袋收費、送貨服務費、其他服務項目。除特別註明外，優惠不可與其他優惠、商戶/會員優惠、優惠券、折扣及禮券同時使用。此優惠不適用於麥當勞®美食禮券、其他特定折扣或優惠同時使用，亦不可用作購買麥當 勞®美食禮券。

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責任編輯：林卓昕