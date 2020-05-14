【慘戴綠帽】養育兒子16年無父子相起疑　日男星驗DNA崩潰：我們沒有血緣關係

▲ 大澤樹生養育兒子16年始知非親生。

「兒子」家暴女友的案件，令一宗陳年的「綠帽」事件再次曝光。80年代紅極日本一時的男子偶像組合「光GENJI」，50歲的隊長大澤樹生退團後，與女星喜多嶋舞奉子成婚，然而大澤樹生卻在7年前透過DNA檢測證實，兒子大澤零次並非自己親生，白白為他人養子達16年，有網民甚至發現兒子愈來愈像大澤樹生的前隊友赤坂晃。

紅極一時的「光GENJI」在1995年解散後，當年25歲的大澤樹生離開尊尼事務所，脫離偶像生涯，並戀上從美國回來的喜多嶋舞。兩人在愛情長跑7年的某一天，喜多嶋舞發現自己懷孕了，大澤樹生二話不說開心地對外宣布結婚喜訊，不久就誕下兒子大澤零次。

驗DNA始知兒子非親生

不過，兩人的婚姻僅維持了9年，就因性格不合而分離。兒子撫養權最初歸喜多嶋舞，2年後因喜多嶋舞改嫁，兒子改由大澤樹生撫養。然而，隨著兒子長大，大澤樹生發現兒子跟他長得非常不像，他在兒子16歲時偷偷到美國驗DNA，最終證實兩人並非親生。

得知真相的大澤樹生開了記者會淚述他所得知的事情，聲音抖得連話都說不清楚，坦言自己遭曾經深愛的妻子戴綠帽，兒子與他沒有血緣關係。在2015年，經法院認證判決，兒子零次的撫養權再次移交喜多嶋舞。

「兒子」涉家暴被捕

對於DNA的檢測結果，喜多嶋舞堅稱是出錯，大澤零次就是大澤樹生所生，希望能再驗一次DNA，還她清白，同時為了不再讓兒子受到紛擾，決定退出娛樂圈。不過，有網民就發現，大澤零次的外貌神像大澤樹生昔日隊友赤坂晃，而2個人的照片擺在一起，乍看之下還真的有父子臉。

零次其後跟著外公外婆到美國生活，約2年前回日本，結果就因涉家暴女友遭捕。對此，大澤樹生表示不清楚，雖然擔心零次的狀況，但以他的立場不便發言，而且「很久沒有與母子兩人聯絡」。

更多相關新聞：

【綠帽丈夫】新婚半年太太誕足月女兒 綠帽丈夫提離婚索償30萬元

【暗戴綠帽】妻約人夫去東京跑馬拉松 中醫老公收神秘電郵揭戴綠帽5年

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳