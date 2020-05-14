【大馬疫情】大馬姊妹遵守禁足令留家2個月確診新冠肺炎　無症狀感染源頭未明

▲ 大馬一對姊妹遵守禁足令留家2個月，也確診患上新冠肺炎。

新冠肺炎疫情影響全球，馬來西亞「封城」2個月，至5月4日才開始放寬行動管制令。馬來西亞霹靂州曼絨市一對姊妹過去2個月一直遵守禁足令，留在家中，也沒出現病徵，惟近日卻確診患上新冠肺炎，目前感染源頭未明。

據《中國報》報道，馬來西亞於5月4日放寬管制令，允許大部分經濟活動復業。當地一名29歲女子南下柔佛州準備工作時，卻意外發現自己確診患上新冠肺炎。據指，她早在3月18日，即當地政府實施管制令之前，已返抵家鄉霹靂州，一直留在家中。

直至管制令放寬，她才南下往柔佛州工作，在復工前按衛生部的指示，本月5日往醫院接受檢測，豈料結果呈「弱陽性」，確診感染新冠肺炎。當地衛生部本月9日安排醫護人員到女子家中，為她6名家屬檢測，結果發現其30歲的大姊也確診。

此前，女子一家七口身體也無異樣，並無出現任何病徵。他們所居住的霹靂州，過去14天也無確診病例，被列為「綠色疫區」。目前，確診姊妹的家人正接受隔離，當局仍在追查感染源頭。

為防開齋節人潮聚集 延長管制令至6月9日

馬來西亞至今累計共6779人確診、111人死亡。當局於3月18日至5月12日實施行動管制令，分4個階段共56天。惟因新增病例下跌，當局政府在4月底宣布陸續放寬行動管制令。從4月29日至5月12日的第4階段為「有條件行動管制令」，即在行動管制令第1至3階段期間受部分限制的經濟領域可恢復全面運作，且不受時間限制；一個家庭最多允許4人共車外出，但家人以外的乘客仍不被允許。

不過，馬來西亞總理穆希丁本月10日宣布，雖然全國疫情已逐漸受控，惟因擔心23日的回教開齋節令人潮聚集，故延長管制令至6月9日。

更多大馬疫情的報道，請看：

【全院發霉】大馬封城兩個月戲院停業 梳化地毯鋪塵發霉仿如置身鬼屋

【大馬疫情】大馬封城兩個月限制購物 商場衫褲鞋袋發霉猶如世界末日

【大馬封城】中風外婆斷糧食2日恐餓死 親戚親自送食物上門慘被趕走

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣