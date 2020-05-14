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【禍不單行】天后麥當娜曾確診新冠肺炎又患痛症　61歲娜姐自爆接受治療令軟骨再生

娛樂 12:08 2020/05/14

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

樂壇天后麥當娜繼新冠腩炎確診康復後，又爆受痛症困擾而將接受治療令軟骨再生。

樂壇天后麥當娜（Madonna）最近禍不單行，繼透露兩個多月前在巴黎巡迴演唱會結束後患上新冠肺炎後，已康復的娜姐日前又再在Instagram表示將要接受軟骨再生治療，希望能治癒困擾了她8個月的痛症。Madonna較早時的《Madame X World Tour》就曾因膝傷而取消其中14場演唱會，並需要扶著拐杖行路。

麥當娜發自拍內衣照，她表示長期受痛症困擾將接受軟骨再生治療。（取自Madonna IG）

【新冠肺炎】61歲天后麥當娜自爆曾確診　娜姐：初時誤以為患流感

麥當娜向來強於勁歌熱舞，更曾是健身狂，不過隨著年事漸高，天后近年的身體狀況已大不如前，她去年9月在美紐約展開的《Madame X World Tour》，原訂唱75場，走勻美國歐洲多個城市，野心十足，但可惜她因受膝蓋傷患再加新冠肺炎疫情影響，最後取消了其中14場。

麥當娜在IG寫道：「終於可以為失去了的軟骨，接受再生治療！經過8個月受痛症困擾後，我希望可以再次跳來跳去。」

向來作風豪放的麥當娜此IG發文連附兩張性感內衣自拍相片，一張夾胸，另一張黑白相則看到她的背面。有網民卻因為此黑白相懷疑娜姐的豐臀曾接受整形。

去年9月在美紐約展開的70多場世界巡迴演唱《Madame X World Tour》，因受膝傷和疫情影響，最後取消了其中14場。（取自Madonna IG）

與此同時，星級律師Allen Grubman網站近日被黑客入侵，令不少演藝名人的有關合約文件在網上被公開，麥當娜及Lady Gaga等巨星也是受害者之一，不過她並未有對此事有任何評論。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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