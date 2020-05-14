【肉麻示愛】林日曦與唱作人太太結婚10周年　撰千字文放閃︰比十年前更愛你

▲ 愛妻號林日曦跟太太結婚10周年，在網絡撰千字文放閃。

《100毛》毛記葵涌創辦人林日曦一向低調，甚少在公開場合及網絡提及太太，其妻子蔡明麗是《The Pancakes》一人樂隊歌手，不少人都稱她Pancakes。2人在10年前結婚，林日曦罕有在網絡撰千字文放閃曬恩愛，更回想當年閃婚的決定，相處了10年，只會愈來愈愛老婆，非常肉麻。

昨日（13日），林日曦在facebook發帖，並激罕地上載了跟Pancakes 10年前在關島結婚當天的合照。他在文章開首已叫大家忍受「放閃文」，表示十年才一閃，大家就忍一忍，戴上太陽眼鏡，讓他肉麻一下。今天（14日）是他跟妻子結婚10周年。他有感想不到一眨眼已經10年了，2人初見面已一拍即合認定彼此。

我們確是實實在在一起相處了有血有肉的3652天。那年2010，才剛認識一個月，我們便拍拖了；才剛拍拖數天，我便向你求婚；才求婚不足兩個月，我們便暪著家人，飛到關島辦理簡單而不隆重的婚禮 。

▲ 2010年5月14日，林日曦及The Pancakes在關島辦理簡單而不隆重的婚禮。（圖片︰林日曦facebook）

笑指妻子愛MK味濃的他

愛妻號林日曦的撰文叫人感肉麻又好笑，笑說當年太太愛上他這位MK味濃的窮小子，感謝她10年來容許他辭職、陪伴創業、忍受中二病脾氣，閒時為他準備充滿創意的藝術料理、深夜等老公回家端上奇怪但溫暖的湯水。

你嫁給我時，我沒有錢，再窮的你的銀行積蓄也比我的要多；我沒有外貌，兩眼小得看不見前方任何希望；我更沒有肌肉，挺盡胸膛只能露出十數塊香酥排骨……如無意外，應該是當年我那半撮頭髮垂下來遮住右眼而散發出來的MK氣質吧 ？

講粗口氹老婆

林日曦分享了夫妻間的相處之道，會互相影響及學習，並有吵架之後氹回老婆，他的獨特絕招是講粗口。

明知一講粗口你便會笑，於是在你不開心的時候，我總是會在不適當的詞語中加一個不協調的粗口字去逗你笑。

十年後「變心」了

2人結婚10年，林日曦已成為上市公司的「腦細」，而Pancakes少了演唱，現時主要在本地動畫《麥嘜》及相關宣傳片聽到她的配音。如今，雖然他們沒有變成富豪，但已富足。林日曦表示不用買名車的自己，跟不用買手袋的太太加在一起，不必為糧油雜費而捨命奔馳。他向太太肉麻地示愛︰

未來的未來，誰都說不準。我只能夠肯定說一句：十年後的今天，（預備嘔吐袋才好讀下去）我變心了……變得比十年前更愛你（我自己都想嘔）

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責任編輯︰顏紫燕