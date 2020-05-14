【新冠肺炎】梁子超：疫情不會在短期內完結及中斷　追求28天零確診是不切實際

▲ 梁子超認為要追求28天零確診是不切實際。（資料圖片）

本港再次出現新型肺炎本地確診個案，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今晨（14日）於電台節目《千禧年代》中表示此個案可反映社區隱性傳播存在，又提到現時返港人士只作家居檢疫未必是穩妥的做法，如未能做到「滴水不漏」，有機會會引致社區爆發。提到復課安排，他說有關安排不能即時叫停，主要要視乎未來一、兩星期的疫情走勢而決定。

【新冠肺炎】許樹昌：只要沒有在社區造成大傳播 相信復課不是問題

梁子超提到現時最新兩位確診個案的6位家人證實對病毒呈陰性，但不排除未來會轉為陽性，但幸好確診個案均為同一個群組，相對較為容易追蹤；可靠追蹤緊密接觸，將疫情迅速撲滅。他表示現時要止住社區爆發，暫時未算是疫情反覆。他續指如果擴大社區篩檢後，仍然發現不到更多確診個案，就不必太擔心。

被問到是否要以28天沒有本地確診個案才可斷定傳播鏈已中斷，梁子超認為因疫症不會在短期內完結及中斷，故要追求28天是不切實際，加上現時隱性傳播鏈佔絕大多數，加上每日仍然有數百人入境香港，不可能完全終止傳播鏈，他又提到即使為返港人士進行篩檢亦有機會取樣不當，而出現假陰性情況，故表示現時市民自身的衞生意識更為重要，如出街戴口罩，經常洗手及避免出席高危活動。

【新冠肺炎】許樹昌：本地傳播鏈徹底中斷前 不能一下子取消所有防疫措施

更多消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：郭家穎