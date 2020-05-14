【凍結學費】英基中小學下學年不加學費　推支援計劃與家長共度時艱

▲ 近日有英基家長收到校方的確認學位通知書，當中顯示下學年基本上凍結學費。（潘政祁攝）

轄下有22間分校的英基學校協會（ESF）早於3月23日宣布，2020-21學年不加學費，小學全年學費維持9.85萬至11.58萬元，中學學費則介乎13.38萬至14萬。近日有英基家長收到校方的確認學位通知書，當中顯示下學年基本上凍結學費。

英基2020-21學年凍結學費

現時英基網頁的學費資料尚未更新，據家長收到的通知，英基2020-21學年學費如下︰

年級 全年學費 小學1至5年級（Years 2-5） $115,800 小學6年級（Year 6） $98,500 中學8至11年級（Years 8-11） $133,800 中學第12至13年級（Years 12-13） $140,700

通告未有註明小學1年級（Year 1）及中學7年級（Year 7）學費，而據英基網頁顯示，2019-20學年1年級（Year 1）及7年級（Year 7）學費分別為$115,800及$133,800。不過，上學年5年級（Year 5）學費為$98,500，下學年則為$115,800，其他學費維持不變。

英基學校協會行政總裁葛琳（Belinda Greer）3月時向家長發信，指過去一年的社會事件以至新冠肺炎疫情，為家長帶來沉重負擔，包括應對學校停課、面對經濟放緩。校方希望為學生及家長提供協助，因此宣布決定凍結下學年學費。

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為家長推出三重支援計劃

此外，英基4月28日再宣布為家長推出「三重支援計劃」，包括學費減免及延期繳交學費，協助有需要家庭解決燃眉之急。

支援計劃包括三方面，所有付學費的家庭均合資格獲得每學生6月份45%學費減免；現有的經濟援助計劃延伸至包括1年級及7年級學生、英基幼稚園學生，以及於本學年才入學的學生家庭；因現況而遭受經濟困難的家庭，可選擇延期繳交2020年4、5和6月份最多一半的學費，並從2021年1月起計的24個月分期繳付延期學費

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責任編輯︰駱秀玲