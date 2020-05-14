【整容潮】疫情居家戴口罩遮術後腫脹　日本爆整容潮母子齊割雙眼皮

▲ 不少日本人認為現時疫情下是整容好時機。

新冠肺炎疫情下人人留在家中，學校停課、打工仔home office，外出都必須戴口罩，日本竟因此掀起一股整容潮，可以完美掩飾手術後臉容腫脹。有整容診所護士透露，大學生的預約人數大增，更有媽媽帶孩子去割雙眼皮。

截至目前為止，日本確診人數超過1.6萬人，當中678人死亡。

據《日本時報》報道，疫情沒有趨緩跡象，但整容人數卻不斷上升，全因日本人認為疫情下學校停課及home office，是做整容手術的好時機，外出戴口罩亦可遮掩手術後臉部腫脹，不被別人看出整容，故很多人鼓起勇氣去整容。

大學生預約特別多

一名23歲整容診所女護士表示，近月做臉部整容手術的人數明顯大增，當中有不少大學生，往年預約整容的人通常在一月底，即大學寒假開始時增加，但今年預約人數特別多。

她特別提到，由於戴口罩只露出上半臉，故眼部整容及拉臉皮手術大受歡迎，有父母甚至帶孩子前來一起割雙眼皮。

醫療物資短缺整容風險高

不過，疫情導致日本醫療物資短缺，連整容診所的醫用紗布及消毒用品數量大減，有匿名醫護人員指，以前一場手術要會用10塊紗布，現在只能用2至5塊。

有醫學專家留意到此現象，警告民眾不應在疫情下進行非必要的手術，增加自己的感染風險。

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責任編輯︰林綺玲