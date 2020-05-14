【新冠肺炎】本港新增一宗確診個案　63歲男患者涉梨木樹邨群組

▲ 63歲男患者是昨日確診5歲女童非同住爺爺。

本港新冠肺炎疫情連續23日沒有本地感染後再現本地個案，昨日（13日）新增2宗本地感染個案，涉及梨木樹邨66歲祖母及荃灣街市街卓明樓5歲孫女，衞生防護中心及醫管局今日（14日）下午召開記者會，今日新增一宗確診個案，63歲男患者是本地感染群組的爺爺。本港至今累計有1,051宗確診個案，另有1宗疑似病例。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布新增個案，該名患者自己在荃灣街市街卓明樓經營一個鐘錶檔口，一直沒有徵狀，而自己在工作時也會戴上口罩。

至於跟進有關群組的工作，張竹君指出已跟進了66歲祖母曾到過街市附近的檔口，已向涉事的檔口人士派發樣本瓶，接受檢測。

▲ 昨日確診的5歲女童，居於荃灣街市街卓明樓。（陳國峰攝）

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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中心鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：鄧凱文、陳子謙