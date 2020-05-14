【穀牛出沒】煮通粉驚見大量穀牛浮面　專家教用2種天然食物KO蛀米大蟲

▲ 煮通粉驚見大量穀牛浮面，專家教用2種天然食物KO蛀米大蟲。

香港的夏天炎熱潮濕，穀類製品一旦貯存不當，容易惹來「蛀米大蟲」。近日有網民發現家中未開封的通粉有穀牛滋生，原以為數量不多，打算照樣煮食，結果在煮通粉的過程中驚見大量穀牛浮面，惟有急忙棄掉。有滅蟲專家表示，穀牛對人體無害，利用2種天然食品就可驅趕穀牛。

近日有網民於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指家中一包未開封的通粉內有數隻俗稱「穀牛」的小蟲，原以為數量不多便打算繼續煮食，未料通粉經過水和煲煮時，卻有數十隻穀牛浮上水面，「諗住少少幾隻，點知成隊兵」。網民又指通粉「洗完幾次水都有陣味」，最終被逼將整煲通粉用膠袋裝起棄掉。

穀牛對人體無害

香港殺蟲業協會會長蔡炳然曾接受TOPick訪問時表示，大部分穀物在種植時，若果沒有使用大量化學殺蟲藥，往往都會

有甲蟲在植物上產卵，如穀物長期處於一個乾燥、真空的環境，蟲卵不會被「活化」。

他形容，穀牛只是「蛀米大蟲」，僅會侵蝕穀物本身，對人體無害，隔走便可。但倘若穀牛太多，建議扔掉為妙，因穀牛太多很難隔走，且恐有「噏味」。

2種天然食物防穀牛

蔡炳然指出，穀牛問題只能防範於未然，事後好難作出補救，因此建議市民購買穀物時應根據進食量而購買，同時亦應將穀物儲存於乾燥及真空的環境，以免屯積太多，穀物受潮時會令穀牛活化。

放些少蒜頭和辣椒在米缸內，穀牛已經生不到出來。

購買前產品須檢視清楚

根據食物環境衛生署資料，穀牛又名「米象」，其成蟲呈紅褐色，身長約 3 毫米。以吃各種穀物維生，通常蛀食大米、豆類等穀物，偶爾也在存放過久的通心粉和意粉等麵食中出現。

雖然穀牛不會傳播疾病，但會蛀食穀物。因此，購物前必須檢視清楚產品 ，回家後確定沒有蟲類後才可倒進容器內儲存，或放進雪櫃或冰箱內。如其後發現容器內有穀牛滋生，若穀物已受到嚴重破壞， 不宜食用，便應棄掉。

不過，若市民想繼續保存有穀牛滋生的穀物，可把有關穀物加熱並維持在60°C一小時，或冷藏在0 °C的環境一星期，便可殺滅不同階段的穀牛。而曾用作存放受污染穀物的櫥櫃或架子亦須以吸塵機徹底清理。

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責任編輯：羅嘉欣