【十八年後的終極告白】「Jackie」孟希璘患罕見病抗疾14年　曾絕望預計30歲坐輪椅40歲死

▲ 孟希璘在《十八年後的終極告白》中暗戀楊秀惠。

TVB大熱劇集《十八年後的終極告白》明晚（5月15日）播出大結局，阿倩（楊秀惠飾）與阿一（陳山聰飾）成為情侶並決定結婚，而在旁一直默默守候的Jackie（孟希璘飾）亦感阿倩終找到幸福，決定離開。

孟希璘接受TOPick專訪表示，講述Jackie決定離開阿倩的原因：「Jackie初時感到不放心，但又從來沒有想過要爭，所以一直在旁陪伴，直到試婚紗時她覺得阿一可以照顧她及BB，所以決定離開。」

她續指：「Jackie一直喜歡阿倩，但因為她覺得愛一個人是不需要被發現，不用表白，默默做背後最強的後盾、不求回報便夠。」

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▲ 孟希璘在《十八年後的終極告白》的演出受關注。（受訪者提供）

15歲起患罕見病

孟希璘在2017年第29期無綫電視藝員訓練班畢業入行，因留有一頭短髮及以爽朗的形象為人熟悉，並因《十八年後的終極告白》中的Jackie一角受網民注目。

現年29歲的孟希璘，入藝訓班前前曾在內地四川師範大學電影電視學院修讀編劇及導演系學士課程，並曾在當地創業，經營過各種生意，包括售賣服裝、手機殼及珍珠奶茶等。

她表示曾做老闆創業是與身體健康問題有關：「15歲時起發現患有風濕免疫系統病（中醫稱雷諾氏綜合病），起初以為是普通的關節病，會膊頭痛、麻痺至舉不起雙手，甚至沒有知覺等，如一發病便可能會痛得整天都不能動，要在床休息，所以便做老闆創業，因為擔心打工不能隨便請假。」

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▲ 孟希璘指Jackie最終決定離開，成全阿倩阿一。（受訪者提供）

由絕望到有希望

孟希璘憶起多年來的抗病經過：「我這個罕見病是天生，與基因突變有關，比癌症更難醫，初時西醫指要月花超過5位數的醫藥費，所以我沒有考慮。之後看了超過20個醫生，都說無得醫。」

她當時的心情非常難受：「我曾經感到很絕望，患病的3至4年間都沒有起色，白血球數值一直不正常，10年的的情況更是每況愈下，嚴重影響日常生活，連筷子也拿不起，最壞情況是30歲便要坐輪椅，40歲便會死亡。」

孟希璘的家人卻從來未有放棄，心態樂觀，一直為她四出尋找醫生，直至2017年，她遇上了中醫黃醫師：「那時本來行不到要卧床一整天，但吃了黃醫師開的藥後便可走動，而且一包只需20到30元，一天只需吃一次。遇到他後令我重拾希望，原來我都可以做正常人。」

▲ 孟希璘是武術指導孟龍。（受訪者提供）

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出身武術世家

病情有好轉，孟希璘也決心完成做演員的心願，於2017年投考藝訓班入行。

其實，孟希璘也本出身武術及演藝世家，爸爸孟龍及二伯父孟海都是武打演員，二人後來也大轉為武術指導，現在半退休狀態。

孟龍更曾於2002年憑電影《暗戰2》奪得《金馬獎》最佳動作指導獎。

▲ 孟希璘將在新劇中演拳手。（Instagram圖片）

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孟希璘卻從未有想過靠家人幫助入行，甚至連爸爸當年也不知道她報讀TVB藝訓班。她又稱因病而未有考慮當動作演員，免太多肢體動作受傷。

不過去年，孟希璘拍由林文龍及黃翠如等人主演的劇集《那些我愛過的人》卻演拳手，更被安排拍攝前做4個月的體能及泰拳訓練。

她指出：「當時是爸爸幫手找老師教我打泰拳，而且他怕我有事，每次都會陪我訓練，事後又會替我按摩。」

抗病至今已近14年，孟希璘雖然曾感絕望，但都未有放棄人生，更相信一定有方法可以醫治疾病，重拾正常人的生活。

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記者：梁樂欣