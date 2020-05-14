【校園欺凌】中三少女自白被同學辱罵奚落患抑鬱　感激父母愛犬陪伴擺脫陰影

▲ 校園欺凌受害少女的自白，她靠著父母和愛犬陪伴擺脫陰影。

我是陳煦齡，今年十五歲，我是校園欺凌的受害人。

去年我升上中三，期間因為生病，沒有上學兩星期。回到學校那天，有一位成績很好、很受歡迎的女同學指控我坐了她的座位，使用暴力想要把我從座位拉下來。當時我很害怕，大聲呼喊。結果老師在所有同學面前責罵了女同學，也種下了欺凌的禍根。

此後，那位女同學一直針對我，做出各種欺凌的行為。當我成績不好，她會在眾人面前侮辱我。她曾經把我所有文具掃到地上，又把一大包零食倒進我的抽屜。

本來，我以為只要不理她，事情就會過去。反正校園欺凌的故事，比比皆是。可是這位女同學變本加厲，一直咬著我不放，經常在眾人面前，說我「又肥又矮」、「樣衰」、「成績差又沒朋友」。有一天，我再也忍不住哭了，自己一個跑出課室。老師知道我被欺凌，事件搞大了，副校長也知道了，學校開始聯絡我的爸媽。

患上抑鬱症

被欺凌的那段日子，我每天都很難過，心裡積累了一大堆負面情緒，無法釋放。很多同學都假裝看不到我被欺凌，也有一群同學，在旁附和欺凌者。我每天放學後，回到家裡，就把自己封閉在房間裡，眼淚流個不停。我開始無法控制自己的情緒，亂發脾氣，把心裡的不滿，全部發洩在父母身上。

爸媽安排我去看情緒科醫生，我告訴醫生學校裡發生的事情。醫生說，原來我患上了抑鬱症。

我開始每兩個星期跟醫生見面一次，定時吃抗抑鬱藥。但是我覺得吃藥沒用，於是偷偷的停了藥，結果我的脾氣再一次變得暴躁，常常在家大吵大鬧。

口頭欺凌一直沒有停止過，但是因為冠狀病毒導致停學，我終於不用再每天忍受難聽的說話，耳根清靜一下。有些舊朋友也因為疫情回來香港，我多了傾訴的對象，心情進一步好轉。

領養狗狗

我們之前一直想要領養小動物，打算搬到新家就馬上行動。我和媽媽開始一起看義工Helena的領養帖子。我看到小狗Vanilla照片那一刻，心都融掉了。這大概就是傳說中的一見鍾情吧。

週末，我們一家來到Helena家裡，跟Vanilla見面。世界上居然有如此可愛的小狗，真是令人難以置信。緣份到了，果然擋都擋不住。感謝Helena的信任，讓我們領養Vanilla。我們搬到新家之後，馬上安排把Vanilla接回來。

自從生活裡面有了Vanilla，我開心了很多。現在每天早上Vanilla會叫醒我，整天有她陪著我，彷彿多了一個真摯的好朋友。在我情緒最低潮的時候，曾經想過要拿著毛公仔向它傾訴。現在，我每天生活的點滴，都會和Vanilla分享。

停課已經有一段日子，但是我知道，總有復課的一天。因為停課無疾而終的欺凌行為，也總有死灰復燃的一天。不過，現在的我，已經不再害怕。

曾經令我非常困擾的人和事，現在已經變得不再重要。我生活裡最重要的，是家人和Vanilla。我從欺凌事件中，學習到家人的重要性。只有家人才是真正的關心我、愛護我。感謝爸媽的支持，我才能從陰霾中走出來。

經歷試煉變得堅強

我也很感謝老師跟我分享他們年輕時候遭受欺凌的經歷。今天為人師表的各位老師，原來小時候也因為不同的原因在學校裡被其他同學欺凌。我感到有點意外，但是聽過了老師的分享和鼓勵，我對欺凌行為加深了認識。

世界上很多欺凌者，內心都是破碎的。有些人因為家庭問題（例如父母離異、家暴等），找不到宣洩情緒的途徑，結果把不快發洩在同學身上。有些人因為害怕自己成為欺凌的受害人，於是先下手為強，帶頭去欺凌別人。也有好多「支持者」，也是因為害怕被孤立，看到欺凌行為時，才帶著羊群心理去趨炎附勢。

其實我應該感謝欺凌我的女同學，因為她帶領我經歷了試煉，才有今日這個更加堅強的陳煦齡。如果你跟我一樣，也是欺凌的受害人，我想告訴你，我很願意聆聽你的故事。當日也是因為有人聆聽我的遭遇，我才能踏出痊癒的第一步。

最後，感謝義工Helena寫出我的故事，希望社會上更多人關注校園欺凌事件。感謝學校和老師給我的指引。感謝爸爸、媽媽，給我無窮無盡的支持，很抱歉我曾經把情緒發洩在你們身上。你們是最好的，我愛你們。

我是陳煦齡，今年十五歲。這個故事使用我的真名，因為我已經不再害怕，而且，我希望大家知道，這是一個真實的故事。

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文章獲「Helena Chung」授權轉載。