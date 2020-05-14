【金像獎】最佳女配角區嘉雯年幼母患癌去世　參與微電影望公眾關注卵巢癌

▲ 金像獎最佳女配角區嘉雯年幼母患癌去世，參與了微電影演出，望公眾關注卵巢癌。(相片︰經濟日報圖庫)

憑《叔‧叔》奪得本屆金像獎最佳女配角的區嘉雯，最近亦有參演微電影《一百萬級頑固》（將於5月15日首播）的演出，希望透過講述卵巢癌患者的心路歷程，讓公眾關注這本港女性十大常見癌症之一的卵巢癌。原來區嘉雯年幼時，母親亦因卵巢癌逝世。

▲ 講述卵巢癌患者心路歷程的微電影《一百萬級頑固》，將於明天5月15日首播。（圖片香港防癌會提供）

之前區嘉雯接受媒體訪問時，只說自小母親已離世，由傭人照顧。及至參與由香港大學李嘉誠醫學院婦產科學系與香港防癌會合辦的「年年護妳」關注女性癌症活動的微電影，才披露母親是因卵巢癌逝世。

區嘉雯說：

我媽媽正是因為卵巢癌而去世，參與是次拍攝對我來說別具意義，希望可以幫助大家面對癌症時不再那麼恐懼。

區嘉雯除了3次獲得香港舞台劇「最佳女主角」獎、有35年舞台劇經驗外，最為人熟悉是1999年和陳寶珠合作演出舞台劇《劍雪浮生》，在劇中，她飾演仙姐。

區嘉雯曾接受訪問時表示，由於從小沒有母親，家裏沒有飲湯的文化。但當年寶珠姐非常關顧，影迷送來湯水，也叫她們煲多一點，讓區嘉雯也有機會在劇場感受家庭的溫暖，於是演了100場，就足足喝了100壺寶珠姐影迷的湯水。

▲ 當年區嘉雯與寶珠姐合演《劍雪浮生》，100壺湯水之恩，令區嘉雯感受人間溫暖。（經濟日報資料圖）

這齣《一百萬級頑固》微電影，是由著名導演曾翠珊拍攝，與前一齣《不睡的兒子》，都是由真人真事改篇。曾翠珊對於新冠肺炎肆虐期間，播出這兩齣微電影，有以下感受：

疫情期間我們身心靈都受著巨大的壓力，全球都在經歷與親人、愛侶或朋友分離之苦，這兩個故事在這段時間看，特別讓我觸動。華人家庭不擅表達愛意，都是通過吵罵去傳情，兩代人之間的愛實在微妙，又愛又恨。

《不睡的兒子》已於4月29日首播，接著明天便播放《一百萬級頑固》微電影，除了區嘉雯飾演患卵巢癌的婆婆外，與其經常吵吵鬧鬧的孫兒，則是由男子組合MIRROR的楊樂文飾演；而舞台劇演員黎玉清則飾演醫生。

MIRROR的楊樂文拍攝後亦感到，「當你的伴侶或朋友不幸患病，就會直接影響到雙方情緒，可以牽連很大，絕不只是一個人的事，影響的是一個個家庭。」

▲ 區嘉雯及楊樂文飾演的兩婆孫，在《不睡的兒子》也有出場，埋了伏線。（截圖自《不睡的兒子》）

因此，及早接受檢查，便可盡早控制病情。香港大學李嘉誠醫學院婦產科學系系主任兼講座教授顏婉嫦教授表示，卵巢癌是本港女性常見癌症第6位，由於症狀不明顯，容易錯過早期治療的最佳時機，故希望透過兩個關於卵巢癌的故事，引起大眾對卵巢癌的關注，提醒婦女若出現肚脹、腹部不適、小便頻密或氣喘等徵狀，就要及早求醫。

《一百萬級頑固》微電影

播出日期：5月15日

頻道：香港防癌會YouTube頻道及「年年護你」Facebook

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記者：何小雲