【降魔的】黃穎君懷胎6月演「龍貓嫂」　譚嘉儀代入小孩子心態演精靈莉莉

▲ 「龍貓嫂」黃穎君在《降魔的2.0》演出被網民封「最美麗的士司機」。（黃建輝 攝）

馬國明、劉珮玥、譚凱琪、林凱恩、蔣志光、C君及阮小儀等今日現身電視城出席劇集《降魔的2.0》宣傳活動，席間眾演員分成兩組玩血汗錢遊戲，以血汗錢丟向對手，沒有人丟中。 之後，眾演員手持光劍合照，又齊齊戴眼罩玩VR遊戲。

馬國明透露「小馬」於往後劇情有很多感情線，更笑說：「人不風流枉少年。」，而蕭徽勇亦暗示自己的角色在之後會有重大改變。

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▲ 《降魔的2.0》眾演員出席記招。（黃建輝 攝）

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譚嘉儀《原來有愛》推出MV

譚嘉儀於《降魔的2.0》扮演公仔精靈莉莉，故此在劇中有不少少靚衫穿。她接受TOPick訪問表示本身亦喜歡這些如日本Lolita的造型，因小時侯亦很喜歡玩洋娃娃，而今次劇組亦特別準備了新造型，她說：「上次比較日式，今次是偏向英倫風，好似在皇室裡生活的公主，我很喜歡這些造型，拍攝完都很捨不得。」

說到在劇中最具挑戰的場口，譚嘉儀稱是與劉珮玥演的啤啤有不少深情對話：「要代入洋娃娃的心態，跟主人有一些深情的說話，我要當自己如小朋友般跟媽媽對談，有時候要感動到喊。」

其中一場口講述公仔精靈莉莉被人捉走，令譚嘉儀好深刻：「要幻想自己好似小朋友，很掛念媽媽及渴望返家，我很喜歡演這個角色，好似重返童年一樣，代入小孩子的心態去演。」

另外譚嘉儀主唱《降魔的2.0》的插曲《原來有愛》將於本月18日推出，早前更找來4歲姨甥女及小男孩一起拍MV：「因為想加小朋友的元素，將精靈『莉莉』心境展現出來。」

▲ 譚嘉儀在《降魔的2.0》演公仔精靈莉莉。（黃建輝 攝）

黃穎君懷孕演《降魔的2.0》

「龍貓嫂」黃穎君對於被讚「最美麗的士司機」，她受訪時表示感到開心，拍攝時候她懷孕6個月，問及拍攝時會否辛苦？她說：「還好，因為我沒有抽筋及孕吐，加上劇組又很照顧我，尾段原先要拍攝一些揸快車的場面，監製都叫不用拍。」

雖然拍《降魔的2.0》時她懷有身孕，卻因《降魔的》系列是其入行以來最愛的劇集，加上監製很支持她，所以黃穎君卻沒想過辭演，。

現在她的兒子已8個月大，黃穎君謂抽空陪子女玩是最重要，不過坦言有時在家睇劇本也會忽略兒子：「很多謝老公及父母幫我照顧兒子，支持我去做喜歡的事，可以認真投入工作也是都給孩子一個榜樣。」

記者：梁樂欣