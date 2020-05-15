【失眠困擾】徹夜難眠忌以酒精助眠恐加劇失眠　中醫推介3款茯神茶療紓緩失眠【內附茶療製法】

▲ 盧醫師表示，常用作治療失眠的中藥有炒酸棗仁、蓮子、百合、桑椹子、茯神等，皆有安神、清熱及補心氣作用。

失眠是不少都巿人經年面對的問題，近月疫情肆虐令不少巿民擔心感染而不安，註冊中醫師盧文健指出，這段時間確多了失眠個案，部分是因為疫情所致出現失眠。

從中醫角度，失眠原因基本上是心神失養及心神被擾所致。定義上，失眠是指經常性睡眠減少的病症，患者可見入睡困難，睡而時醒，醒後難以再安寐為症狀。

▲ 失眠是指經常性睡眠減少的病症，患者可見入睡困難，睡而時醒，醒後難以再安寐為症狀。（iStock圖片）

失眠類型分虛實

中醫把失眠大致分為虛實兩大類，虛證引致心失所養心神不安失眠，實證因熱擾心神入睡困難。

虛證可再細分及常見心脾兩虛、心膽氣虛及陰虛火旺。每一種均有其特性，心脾兩虛症見心悸跳、不思飲食和消化不良；心膽氣虛見易夢中驚醒，日常心虛膽怯，容易受驚；陰虛火旺見口乾、五心煩熱（手腳心及身軀發熱）。

▲ 中醫師盧文健指對付失眠，要作息有時、進行適當運動，不建議只依賴安眠藥物。（湯炳強攝）

盧醫師表示，實證方面，則多見心火熾盛、肝鬱化火、痰熱內盛及胃氣失和四大類，除失眠外，其他表徵都出現在日常生活中：

1.心火熾盛：心情會躁動不安、口舌生瘡生「飛滋」、小便短赤。

2.肝鬱化火：頭脹目痛，口苦、徹夜不眠。

3.痰熱內盛：頭重眼花、胸悶作嘔。

4.胃氣失和：脘腹脹悶、大便不暢順。

因失眠證型多樣，也可兼見其他病症，如頭痛目赤、耳鳴、腸胃不適、情緒不穩、心悸、精神難以集中，若病情過久，患者多見抑鬱情緒。

醫治看證型再定治則

雖則引致失眠因素繁多，但他說短期失眠多見實證，長期失眠多見虛實夾雜或虛證。實證病因多與熱擾心神有關，所以治法以清熱安神為主；若屬慢性失眠的虛證，主要與心失所養有關，治法主要為養心安神。若虛證夾雜，則隨證瀉實補虛。

中醫釐定好治則，治療方法包括中藥，常用的有炒酸棗仁、蓮子、百合、桑椹子、茯神等，以上中藥皆能有安神、清熱及補心氣作用。至於針灸處理失眠，常用穴位有神門穴、內關穴。

▲ 神門穴：位於手腕腕掌橫紋上，小指一側的按壓凹陷處。（湯炳強攝）

▲ 內關穴：在前臂掌側，腕掌側遠端橫紋上2吋。（湯炳強攝）

除上述以外，並要開導病人，疏導情緒，建議良好飲食、運動及作息習慣。他說：

不能依賴咖啡奶茶提神，又勿嘗試以酒精幫助入睡，這只會形成惡性循環，加劇失眠情況。中醫治療與改善生活習慣互補，內外要兼治。

3款茶療對抗失眠

1.桑椹茯神雞蛋茶

材料：桑椹3錢、茯神5錢、雞蛋連殼1隻、加清水兩碗半煲半小時。雞蛋煲好剝殼連茶療同吃同飲。

對症：健脾安神，大人小孩皆適用。

▲ 桑椹茯神雞蛋茶。（elenor攝）

2.茯神酸棗仁茶

材料：茯神5錢、酸棗仁3錢、雞血藤3錢。3碗水煮45分鐘。

對症：心脾兩虛，症狀見入睡困難、易醒多夢，平常兼症見心悸跳，脘腹脹滿。

3.竹茹茯神合歡花茶

材料：竹茹3錢、茯神5錢、合歡花3錢。3碗水煮45分鐘。

對症：肝氣鬱滯型，煩燥易怒、多夢易醒、日常喜歎息。

記者：周美好