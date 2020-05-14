【兄弟情】領免費飯盒幼子為兄多取1支飲品　單親媽當場泣不成聲揭背後悲慘真相

▲ 台灣一名單親媽媽帶同幼子領取飯盒時，兒子表示想為哥哥多取1支飲品，令媽媽淚崩，揭露背後原來有悲慘真相。

手足之情，是血濃於水，與生俱來的情誼。台灣一名媽媽近月來因疫情的關係，每日到一間慈善機構領取免費飯盒，一天她帶著兒子過去，他看見飯盒附送的飲品後，單純地向媽媽表示，想多拿取1支飲品給哥哥，媽媽聽見當場淚崩，揭露背後悲慘的故事。

一名網民在Facebook群組《爆系故事館》分享悲傷故事，他指一位媽媽帶著一名約小學二年班的兒子來取免費飯盒，當男童看見飯盒附送1支飲品，隨即天真爛漫地向媽媽表示想喝。由於是免費飯盒，媽媽只好不好意思地向該名網民索取多1支飲品，其後男童說「我要2支！」

弟弟為兄多取一支飲品

網民給了男童2支飲品，更提醒男童不要喝太多，記得留1支給媽媽，沒想到男童卻表示，「這個給哥哥喝的。」媽媽一聽當場壓抑不住情緒，泣不成聲，身旁的兒子亦嚇得不知所措，網民立刻安慰男童。

義氣借錢給朋友 忽略大兒子

經過一番了解後，媽媽透露自己是一名單親媽媽，她獨自撫養兩名兒子，辛辛苦苦存下了一筆積蓄，但朋友最近因疫情生意受影響，她義氣地向對方借出所有積蓄，對方至今仍未還錢。

屋漏偏逢連夜雨，其母親在一個月前又突然生病，急需做手術住院，媽媽只好醫院、家中兩邊跑，忽略了大兒子身體出現不適，

送到醫院時已來不及了，媽媽的心裡很自責，到處跟朋友借錢籌辦大兒子的身後事。

這時，網民才知道原來男童仍未知道哥哥已不在人世的消息，「我這才了解當初這個媽媽來拿一小盒一小盒的飯菜，原來是要拿去拜她大兒子。」

為母則強 堅強面對生活

即使面對接踵而來的問題及打擊，這位單親媽媽仍展現為母則強的意志力，她現時身兼兩份工作，努力償還大兒子身後事的費用。網民向媽媽提出幫助，但對方婉拒，「提供愛心餐給我們全家已經夠了，剩下的我可以解決。」原本網民想對她說一聲「母親節快樂」，可是未能說不出口，只希望她可以好好照顧自己身體。

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責任編輯：王明芳