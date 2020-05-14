元朗意花園買家入稟要求長實賠償　發展商澄清已提出維修方案惟不獲配合

▲ 長實旗下發展商2017年於元朗落成的洋房項目「意花園」。（資料圖片）

長實旗下發展商2017年於元朗落成的洋房項目「意花園」，有買家日前入稟高院，指斥資逾2,000萬元購入3層高獨立屋後，發現屋內有嚴重滲水問題及漏煤氣，屋內亦有多處空心磚及雲石碎裂等，買家不滿發展商派人上門補漏時敷衍了事，因此就物業的缺陷向發展商索償，惟入稟狀中未有列明索償金額。

元朗意花園被指漏水漏煤氣 買家入稟要求發展商賠償

長實今日（14日）回覆傳媒查詢時表示，當接獲該「意花園」業主報稱單位滲水及漏煤氣問題後，隨即處理了屋內滲水問題。至於單位出現漏煤氣情況，由收到該業主通知，機電工程部派人入屋檢查及核實迄今2年期間，提供了數個維修方案給業主選擇，亦不下十數次要求該業主安排發展商及煤氣公司職員進入單位維修，但一直不獲業主配合。

發展商及煤氣公司已向該業主提出數個維修方案，盼能盡快進行維修，但業主反而要求賠償，並堅持我們答應賠償後才允許施工。謹此澄清，以正視聽。

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責任編輯：陳子謙