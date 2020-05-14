【育兒心得】父母歎子女難教卻沒自我檢討　鄧藹霖：孩子不過是有樣學樣

▲ 鄧藹霖指父母慨歎子女反叛難教，其實孩子不過是有樣學樣。（iStock圖片）

不少父母慨歎子女反叛難教。彼此關係疏離，卻從來沒有認真地探究箇中真相。

有爸媽不滿意小孩總是精神不夠集中，學習態度散漫疏懶，憤懣老天爺賜予他們一個蠢鈍兒。爸媽卻忽略了育兒重點，須知道顯淺如一加一等於二的概念，對於小朋友來說都是新簇簇的學問，他們不會天生就明白，又或睡醒一覺就會自動學懂的。人生起步的每個新概念，小朋友都需要爸媽的循循善誘呢！

有爸媽投訴子女愈大愈反叛，不聽話兼且事事跟你對着幹，成績不理想卻又沉迷網上世界，對自己前程事不緊不理，不知所謂。爸媽卻未能洞悉自己那把長期叱喝怒吼的聲音，已徹底構成子女記憶系統中的厭惡訊號，只要爸媽發聲，子女的耳軌便會迅速關上，甚麼道理也聽不進去了。

爸媽終於拿取子女行差踏錯的證據來，大發雷霆：「嗱嗱嗱！唔聽話終於出事啦！」爸媽卻弄不清楚箇中玄機，孩子不過是有樣學樣而已，他慣常目睹爸媽欺壓傭人，他回校會欺凌弱小的同學，爸媽貪婪習慣了取盡別人的便宜，子女會學懂順手牽羊，或是偷。

爸媽罵子女亂搞男女關係，又不懂帶眼識人，老是遇人不淑一團糟！爸媽卻沒有自我檢討，是他們終日吵吵鬧鬧、互相仇恨，從來沒有給子女示範溫馨的愛情，最終令孩子無所適從，嚴重缺乏安全感，對愛情這回事更容易陷入扭曲的漩渦中！

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「會笑媽媽」，原題為「是誰之過？」。

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