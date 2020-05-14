【南韓疫情】補習老師去梨泰院夜店後染疫　隱瞞病情令13名學生家長同事確診

▲ 染疫補習老師隱瞞去夜店，令13名學生、家長、同事確診。

新冠肺炎疫情持續，南韓近日疫情出現反彈。一名29歲「梨泰院毒王」因去過5間夜店狂歡，而導致發生群聚感染事件，相關新冠肺炎確診個案已增加至120宗。當中，仁川一名補習老師去過夜店後確診，導致13名學生、家長、同事相繼確診。

綜合韓媒報道，該名仁川數學補習老師為25歲，於5月2日、3日曾前往梨泰院夜店，曾與一名患者在梨泰院小食檔共坐一桌，並在9日確診。期間，他繼續去補習社上課及上門授課，沒有戴口罩，結果傳染了同補習社的1名同事、6名學生、1名學生家長，另外又傳染了上門授課的一對雙胞胎和家人。該對雙胞胎又傳染了另一名補習老師及與其接觸過的一人，前後共13人。

據悉，該補習老師最初接受防疫部門調查時，宣稱自己「無業」，還隱瞞曾去夜店的行程，繼續授課，最終四處傳染病毒。防疫當局見他行蹤交代不清，便調查手機定位資訊，發現他在補習社當補習老師，更曾在夜店群組出現首名確診者當晚，不戴口罩地授課，才確認有其他接觸者，立即送往隔離檢疫。

另外，受感染的其中2名學生更被發現曾在確診前前往教會禮拜，2間教會當日分別有350人及700人參與，即有1050人曾和確診學生停留在同一密閉空間，將全數安排檢測。

首爾市長朴元淳14日接受TBS電台訪問時表示，首爾梨泰院夜店群聚感染事件中，目前已進行了逾2萬個檢查，自導入匿名檢測制度後，受檢人數增加到平時的8倍，相關確診人數已達120人。

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責任編輯：楊宛茜