【降魔的2.0】與馬國明母子團聚夠感人　阮小儀離開TVB為一事感遺憾

▲ 夠義氣的小儀仍然回TVB幫忙宣傳。

馬國明、劉珮玥、譚凱琪、林凱恩、蔣志光、C君及阮小儀等今日（5月14日）在TVB電視城出席劇集《降魔的2.0》宣傳活動。昨晚（5月13日）《降魔的2.0》昨晚劇情講馬季（馬國明飾）迷失於幻境之中，並先後重遇故人，包括莫有為（蔣志光飾）、龍貓（何遠東飾）、石敢當（胡鴻鈞飾），以及媽媽（小儀飾），情節向觀眾「大派洋蔥」。

阮小儀接受TOPick訪問表示：「不知大家有沒有留意，我和馬明的有些對望是眼泛淚光，因為我到了那境界是不應該看到自己兒子但卻見到，連自己也有小小感動，有趣是，對白卻要搞笑，用輕鬆的方式表現去表達。」

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▲ 與TVB已完約的小儀仍出席《降魔的2.0》記招。（黃建輝 攝）

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被遺忘曾演《男親女愛》

今日都仍回來出席記招宣傳《降魔的2.0》的小儀，其實早已沒有與TVB續約，可是說十分夠義氣，她亦不排除日後仍有合作的可能：「今次他們邀請我，而時間又OK，所以便回來幫手。其實自己有份參與《降魔的2.0》，來宣傳等於幫手做自己的事，而日後TVB如有需也會回來。」

回望過去20年與TVB的合作，她回憶最難忙首是入大台演處境劇《男親女愛》：「不知為何大家都遺忘我有演《男親女愛》，但我在劇中演的女記者Happy其實好重要，是，和鄧健宏演對手戲居多，與Do姐和子華都有不少對手戲，但不知為何連維基也遺留了我這次的演出，對我來說是震撼的。那時TVB仍未在將軍奧，而在清水灣，可想像已是多久以前。」

▲ 馬國明與阮小儀在《降魔的2.0》宣傳活動「母子」團聚。（黃建輝 攝）

小儀過檔主持遊戲節目

至於有傳小儀離開TVB將在其他電視頻道出現，她表示：「因為離開TVB後自由度大了，與其他電視頻道都沒有合約，只是短暫的工作。這給我新鮮感大很多，因為夥拍不同人和做不同的事，都幾特別，希望到時大家看得開心。」

可是她透露在另一間電視台暫只負責主持工作，暫未有計劃演戲集：「因為那邊要開劇也有點時間，所以做遊戲綜藝和一些project會先推出。」

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記者：梁樂欣