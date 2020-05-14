【Netflix劇集】《末世列車》美劇版首發預告　《上流寄生族》金像導演奉俊昊+朴贊郁攜手監製 【有片】

▲ 奉俊昊的荷里活片《末世列車》被改編成美劇版，由Jennifer Connelly主演。（劇照）

Netflix今日發布科幻驚悚劇集《末世列車》（Snowpiercer） 正式預告。此劇改編自以《上流寄生族》榮獲奧斯卡金像獎最佳導演的奉俊昊之同名電影，伸延出末日警世寓言，發展成10集的全新故事，將於5月25日在Netflix上線。

《末世列車》由韓國知名導演朴贊郁、奉俊昊聯手監製，並由荷里活女星珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）主演。原裝《末世列車》電影則有「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）和《奇異博士》「古一」Tilda Swinton擔任主角。

《末世列車》正式預告揭曉劇中的高科技產物方舟列車「破雪號」，在人類經歷氣候突變到攝氏零下119度的威脅後，成為唯一賴以生存的空間。

曾操刀《魔幻王國》場景設計以及《蜘蛛俠2：決戰電魔》等藝術指導的場景、美術團隊，為《末世列車》設計佈景，呈現上流階級華麗與紙醉金迷的世界，以及貧苦低下階層社會處身空間的黑暗和擠擁，帶領觀眾窺探車廂內各個階級生活與爭鬥 。

特效團隊曾製作過《少年Pi的奇幻漂流》、《飢餓遊戲》、《變種特攻》、《金剛》等賣座電影。

▲ 預告可見女主角一度被繩索五花大綁在鐵椅上，被迫戴上連接車外冷冽空氣的罩子。（劇照）

《末世列車》標誌著以《有你終生美麗》（A Beautiful Mind）榮獲奧斯卡金像獎最佳女配角的珍妮佛康納莉相距19年後再度出演美劇，她飾演列車話事人的代言人兼廣播員瑪蘭妮，掌控全車人的生殺大權。

在正式預告可見瑪蘭妮有一場面對後段車廂反抗起義的畫面，要下令懲罰下層叛徒時，將其手臂伸出車外急速冷凍，並以巨槌敲爛，而她卻視若無睹，外表冷酷兼充滿蛇蠍心機，她卻一度被繩索五花大綁在鐵椅上，被迫戴上連接車外冷冽空氣的罩子，劇情轉折令人好奇。

珍妮佛康納莉表示：「瑪蘭妮這角色會讓觀眾從一開始討厭，到後來支持她。這之間的轉變非常有趣！」

▲ 東尼獎得主Daveed Diggs擔任本劇男主角，在劇中演出形象強悍堅毅、打亂列車和平秩序，引爆階級對立的關鍵角色。（劇照）

東尼獎得主Daveed Diggs擔任本劇男主角，在劇中演出形象強悍堅毅、打亂列車和平秩序，引爆階級對立的關鍵角色，與珍妮佛康納莉都鬥智鬥力，形成兩立的抗衡！

本劇由列車上發生一樁謀殺案開始，為了找到兇手，階級間開始互相猜忌、攻擊，呈現出人性的自私殘忍，也反映人類掙脫壓迫時的巨大爆發力。