【瓜果功效】天氣熱辣辣少吃肉多吃瓜果　中醫解構夏季當造瓜果消暑功效

▲ 中醫解構消暑瓜果功效。

夏日炎炎，不少人愛食瓜類消暑，市面上這麼多瓜果，到底分別有什麼功效？香港健康協會註冊中醫師朱國棟及康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸接受TOPick訪問時，分享7類常見瓜果的消暑功效。

朱醫師指，夏季氣候溫熱暑濕，人體排汗及泌尿系統之疏泄功能易失約制，調養原則以解暑清熱為主，切合人體功能的常態，使臟腑氣血和順調達。而瓜果則是最常提及的消暑食物之一，各款瓜都有不同效果：

老黃瓜：

味甘，性涼，具有消暑清熱、解毒、降火、利水等功效。

絲瓜：

味甘，性涼，無毒。清熱、化痰、涼血解毒、活絡通經、解暑熱、止渴生津、行血脈。《本草綱目》指絲瓜有清熱利腸的作用。

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西瓜：

性寒，能解暑熱，除煩躁止渴，利尿。用西瓜皮來煲水，有效消暑及生津，尤適合有津液不足、口乾、尿黃等問題人士。

涼瓜/苦瓜：

味苦，性寒；歸心、肺、脾、胃經。《本草綱目》記載：「苦瓜，無毒、除邪熱、解勞乏、清心明目、益氣壯陽。」

冬瓜：

味甘淡，性微寒。歸肺、大小腸和膀胱經。利尿、消腫，清熱解毒、清胃降火，消炎。

古醫師也分享了老少皆宜的2款瓜類：

合掌瓜/佛手瓜：

能疏肝止咳，祛風解熱，健脾開胃，老少皆宜食用。​

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節瓜：

可生津止渴，解暑濕，健脾利便，而且老少皆宜。

朱醫師補充，瓜果屬較寒涼之食品，脾胃虛寒者應少些服用，他們的常見症狀包括：面色較黄白、眼肚浮脹、腹部觸感涼，受不住寒凍食品和飲品而容易腹鳴、大便稀溏或泄瀉。

另外，陰虛內熱型（症狀：手心熱、顴紅，咳嗽，胸脇疼痛，盜汗，心煩失眠，舌紅絳，脈細數等）的糖尿病、心臟病、高血壓、乾性濕疹、反覆性口瘡、急慢性咽喉炎、紅斑狼瘡、結核病、癌症等患者也應慎吃瓜類。

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責任編輯：楊宛茜