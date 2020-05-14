【身心受創】審查員每日觀看暴力色情畫面　Facebook同意支付4億港元和解

Facebook上每天都有用戶發佈不同內容，當中不少涉及暴力、虐待等內容，都要靠審查員批核。不少審查員整天接觸大量令人不安的內容，受到心理創傷而集體控告Facebook，最終達成庭外和解，同意向內容審查員賠償總共5,200萬美元（約4億港元）。

Facebook同意賠償4億港元予審查員

2018年，美國內容審查員Selena Scola在入職九個月後出現PTSD症狀，她只要一碰到電腦滑鼠、進到較冷的大樓或聽到大聲喧嘩時，都會出現PTSD症狀。她決定起訴Facebook，更引發成審查員的集體訴訟案。

根據本月12日公佈的庭外和解內容，Facebook同意向每名內容審查員賠償最少1,000美元（約7,800港元）。如被診斷患上創傷後遺症（PTSD）等精神疾病，最多可以獲得額外5萬美元（約39萬港元）。賠償對象包括2015年至今曾在加州、亞利桑那州、德州和佛州工作的內容審查員，有超過11,000人合資格，總共5,200萬美元（約4億港元）。

由於審查員通常由第三方公司聘請，和解協議中又提到同意修改政策及改善工作環境，包括要求第三方公司提供由持牌心理健康諮詢師進行的輔導，以及將內容審核工具改為預設靜音及黑白畫面等等。

審查員：是最差且無人在乎的工作

這些外判員工時薪只有15美元（約118港元），年資約2.8萬美元。他們的工作是瀏覽Facebook帖文、確認是否符合政策規定，每天看盡幾百篇與色情、仇恨言論、暴力相關的帖文，然後把他們刪除。每天7時上班，一天大概瀏覽300至400篇內容，中間有2次15分鐘的休息時間，以及30分鐘午餐時間，以及每天有9分鐘的「健康時間」，以便他們看到內容太不舒服，而需要離開座位的抖氣時間。

BBC曾訪問於柏林辦事處工作、化名Laura的Facebook內容審查員。她表示每日都會看見令人震驚、精神受創的內容，例如斬首、兒童色情、虐待動物。她認為當中最差的內容是兒童色情，曾見過有六個月大的嬰兒被強姦。Laura形容，內容審查員是Facebook內最重要，但同時是「最差，且無人在乎我們」的工作。她把自己比喻為機器：

用這隻手按Yes或No，然後下個內容、決定、再下個內容、再決定。

長期觀看這些令人反感的內容也讓Laura累積不少精神壓力，更不時發惡夢，她記得一次在夢裏捉住一個女孩痛哭至醒來，夢景內周圍都是血，而旁人也是只顧拍片。

另一名不願透露姓名的審查員曾向《衛報》表示，這份工作「低薪、不被重視」，每天更有員工需要去看心理醫生，壓力大到無法入睡：

這份工作毫無樂趣可言，每天九點上班、打開電腦，接下來的每時每分都要觀看血腥和暴力的砍頭畫面。每天都是這樣，看別人的頭被砍下來。

Facebook內容審查員剖白 曾看到6個月大嬰孩被強姦

每天審批暴力色情帖患創傷後遺症 fb外判員工：不斷在作嘔

持續情緒低落或急性壓力創傷【內文附1分鐘自我檢測】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢