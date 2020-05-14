【孝順孫子】父母離異兩嫲孫相依為命　11歲孝孫日夜照顧糖尿病嫲嫲立志當醫生

▲ 11歲孝孫立志當醫生照顧嫲嫲一生。

年紀小小卻懂得孝順的真諦，台灣一名小五男生從小與生病的嫲嫲相依為命，每天放學後一心只想趕回家照顧嫲嫲，為患有糖尿病的她注射胰島素。他更立志成為醫生，將來可以治好嫲嫲的病，這份孝心令他成為2020年總統教育獎得主。

從冰箱拿出胰島素針，替罹患肌肉萎縮症及糖尿病的嫲嫲注射，手勢非常純熟。就讀小五的洪立杰，年紀輕輕已兼負起照顧嫲嫲的責任。

原來立杰的父母在他出生13日後就離異，把他交給嫲嫲照顧。立杰指出，他對父母的印象很模糊，從小就是嫲嫲照顧他，因過勞才會罹患糖尿病。

嫲嫲原本在教會廚房煮飯賺錢，但因長期患有糖尿病，且右手萎縮變形而無法繼續工作，現時兩嫲孫僅靠老人年金等補助維持生計。

早晚為嫲嫲打胰島素

嫲嫲大讚孫仔勤奮努力，每天都會主動打掃家裡，怕她跌倒，把浴室整理得特別乾淨。早晚都會替她打胰島素，試過有一次她半夜起床跌倒，立杰整晚未闔眼守在病榻旁；去年嫲嫲因血糖過低在家昏倒，他狂奔到500米外的長輩家按門鈴求救，嫲嫲才能及時送醫治療。

貼心的立志更把每天2、30元新台幣（約5至8港元）零用錢儲起，每年嫲嫲生日就會把錢和卡片偷偷放在她的枕頭底。立杰表示，不覺得辛苦，也不怨恨父母，

我最喜愛能天天和嫲嫲在一起，這是我最大的幸福。我不怨恨媽媽，反而感謝媽媽生下了我，讓我可以和嫲嫲在一起。

立杰的小學校長長賴鴻吳表示，立杰很懂事，家境雖然不好，但笑口常開、樂觀助人，擔心嫲嫲在家孤伶伶，下課後總是趕緊回家陪伴嫲嫲，即使無法與同學外出遊玩都毫無怨言。

我回家的時間是用來照顧嫲嫲，功課一定要在學校完成。從小嫲嫲一直照顧我，因為我她才會得糖尿病，一直對這件事很愧疚。我想要當醫生，治好嫲嫲的病。

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責任編輯：王明芳