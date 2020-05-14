居家抗疫跟指示服藥 銀屑病關節炎舒緩控制有辦法

香港天氣經常又濕又熱，不少香港人受皮膚病困擾，當中最常見的是不少人都聽過的「牛皮癬」。「牛皮癬」的正確學名是「銀屑病」，是由於免疫系統失調，屬長期皮膚炎症，需要靠藥物改善情況。雖然疫情開始緩和，但仍有銀屑病關節炎患者害怕去醫院或診所等傳播病菌的高危地方覆診，引致病情惡化。

香港大學名譽臨床助理教授風濕病專科張錚醫生指出，銀屑病成因與免疫系統失調有關。由於皮膚持續發炎導致表皮快速增生，所以患者會出現被銀白色皮屑所覆蓋的紅腫班塊，故被稱為銀屑病。當中大約有30%的患者會出現關節炎，除了手腳的關節外，脊椎亦可受到影響。此外，銀屑病關節炎更可導致趾炎及跟腱炎。

自行減藥或會提升發病機會

現時疫情仍未消退，銀屑病關節炎患者或因疫情擔心到醫院或診所就醫，甚至出現自行減藥的情況，張醫生指出，「若延緩就醫，自行減藥，病情可能在數星期內惡化，到時可能需要使用更大劑量的藥物才能控制病情，待穩定後才能使用過往較低的份量。」

雖然至今仍未有完全根治銀屑病關節炎的方法，但新一代的藥物治療效果非常理想，不少患者使用生物製劑或口服標靶藥後病情都大有改善。治療銀屑病關節炎的口服標靶藥及生物製劑是針對致病的發炎因子，從而控制炎症，因此患者需要持續接受藥物治療改善病情。因此患者需要持續接受藥物治療改善病情。張醫生建議患者不要自行減藥導致病情惡化，必需先向醫生查詢減藥的可能性及接受專業建議。

服藥後應做足防護措施

有患者或會擔心治療銀屑病關節炎的藥物，包括傳統抗風濕藥、生物製劑或口服標靶藥會影響免疫力，降低自身對抗新冠病毒的能力。張醫生分享，現時沒有太多病例可以證明相關藥物會使患者較容易感染新冠病毒。但根據過往的經驗，服用抗風濕藥的患者在感染其他病毒後，由於抵抗力受抑壓，病毒在體內存活的時間較一般長，而病情亦可能比較嚴重。此外，感染亦可引致關節炎惡化，所以服用藥物後患者必須做足防護措施，保持社交距離和減少社交活動。

在家抗疫應保持適量運動

既然患者應減少外出，在家可以做甚麼舒緩病情？張醫生指，在關節炎活躍的時候，患者應該多作休息；若關節炎的情況穩定，患者可在家中作適量活動舒緩關節不適。

他建議，每天在家進行20至30分鐘的伸展運動動及肌肉訓練，如起床後可利用橡筋帶拉筋及進行適當的重量訓練。此外，做家務亦算是一種家居運動，但必須在期間安排足夠的休息時間，避免長時間進行重覆性的動作。如患者在家太久很想出門，張醫生則表示可以在居所附近散步、緩步跑及耍太極，但要盡量避免去人多擠迫的地方。

（資料由張錚醫生提供）