被指欠逾156萬訟費遭律政司呈請破產　郭卓堅稱「為公義做無所謂」

▲ 郭卓堅因未有支付訟費逾156萬，早前遭律政司呈請破產。（經濟日報記者攝）

經常向法院提出司法覆核的長洲居民郭卓堅，早前遭律政司入稟呈請破產，根據文件顯示郭卓堅就數宗司法覆核案被判敗訴，仍未支付訟費逾156萬。郭卓堅今(14日)到高等法院再度入稟申請司法覆核，指特首及律政司司長曾承諾不向貧苦大眾追討訟費，是違反承諾及《基本法》。對於自己遭呈請破產，郭卓堅坦言為公義而做，「無所謂，我一無所有」。



郭卓堅就被律政司追討訟費一事今到高等法院入稟申請司法覆核，答辯人為特首林鄭月娥及律政司司長鄭若驊。郭於入稟狀要求法庭頒令，裁定兩名答辯人不守承諾及違反《基本法》。郭指特首林鄭月娥於2018年曾於立法會承諾不會向貧苦大眾索取訟費，律政司亦違反就職時擁護《基本法》之誓言。



根據郭卓堅提供的文件顯示，律政司指截至今年5月6日，郭卓堅未有支付訟費共逾156萬，另需計算每日利息。所涉司法覆核案件包括郭於2016年，就鉛水事件要求房屋及運輸局局長及水務署署長依法監管所有樓宇食水喉的安裝等。翌年，郭質疑前特首梁振英宣誓有效性而入稟提出申請，並就警方組織會員大會聲援七警入稟，要求法庭裁定有關活動屬公眾集會。郭均被裁定敗訴，須向答辯人支付訟費。

郭今到高等法院外聲言不會支付訟費，他強調是為公義而做，「睇唔過眼而司法覆核」，他坦言被呈請破產「無所謂，我一無所有」，並表示現依賴生果金為生。

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記者：林育慧