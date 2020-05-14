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涉拍武術指導片非禮4女學員　保安員被控4項非禮還押候訊

社會 14:35 2020/05/14

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

案件押後至7月9日作進一步調查，被告還押候訊。

33歲保安員疑以拍攝武術指導片段為由，於沙田公園及體育館一帶空地涉非禮4名女學員，涉案保安員被控4項非法禮，案件今（14日）於沙田裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，控方指警方仍未能找到案中另外兩名受害人，案件押後至7月9日作進一步調查，被告還押候訊。
 
報稱保安員的被告梁輝武（33歲），被控4項猥褻侵犯，控罪指他分別於2020年4月21日及5月2日，在沙田公園內空地分別猥褻侵犯女子A及女子B。另兩項控罪另指他分別於2020年5月7日及5月9日，在沙田體育館外空地分別猥褻侵犯女子C及女子D。
 
控方指警方仍未找到案中另外兩名受害人，控方並於庭上表示，被告並沒有任何武術指導的資格，僅持跆拳道證書，申請押後案件作進一步調查。
 
裁判官拒絕被告保釋申請，案件押後至7月9日再訊，被告保留8日上庭的權利，法庭預留5月22日覆核其保釋申請。

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記者：林欣樂

性罪行 沙田 跆拳道

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