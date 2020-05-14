擊退塵蟎防敏感 洗出抗敏防護罩

點解每逢轉季就有鼻敏感？有否想過這是塵蟎惹的禍？塵蟎是常見引起過敏反應的源頭，因為其排泄物內含有極高致敏原，但塵蟎細小得肉眼不可見，我們難以察覺，卻對健康帶來影響。

塵蟎靠皮屑與水份維生

塵蟎主要依靠吸收空氣內的水份來維持生命，因此，濕度與氣溫對塵蟎非常重要。當濕度達55%至75%，氣溫達25度時，就是最有利塵蟎滋生的環境。此外，塵蟎會靠食人類皮屑維生，因此牠們多會寄居於較多皮屑殘留的用品如床單、被舖、枕頭、衣物、毛巾、毛公仔等。

▲ 塵蟎會靠食人類皮屑維生，因此牠們多會寄居於較多皮屑殘留的用品如床單、被舖、枕頭、衣物、毛巾、毛公仔等。

所以，要經常維持家中空氣流通，清新乾爽，破壞塵蟎的生存環境，同時亦要經常打掃家居，清洗床舖、衣物等塵蟎經常會寄居的地方，盡量杜絕塵蟎滋生。不過，單單靠打掃及清洗也未足夠，雖知道塵蟎繁殖快速，6星期可增加150倍，因此，最好方法就是使用具有對抗菌抗蟎功效的洗衣產品。

▲ Ariel抗菌抗蟎洗衣液及洗衣膠囊，特別添加了抗蟎成分，使其功效不但能夠抗菌抗臭，更可洗走塵蟎。

洗後形成防蟎防護層 可持續抗蟎

日本品牌Ariel抗菌抗蟎洗衣液及洗衣膠囊，特別添加了抗蟎成分，使其功效不但能夠抗菌抗臭，更可洗走塵蟎，同時將多達100種污漬一次洗淨，不需另行漂白，洗一次就足以達到全面潔淨。

▲ 洗走塵蟎之餘，同時將多達100種污漬一次洗淨，洗一次就足以達到全面潔淨。

不過，單單洗走塵蟎只能治標，要真正治本，就要防止塵蟎滋生。Ariel抗菌抗蟎洗衣液及洗衣膠囊，潔淨後仲會在衣物上形成防蟎防護層，有效避免塵蟎聚集，達到持續有效對抗塵蟎的功效。

▲ Ariel抗菌抗蟎洗衣液及洗衣膠囊，潔淨後仲會在衣物上形成防蟎防護層。

唔想再被塵蟎影響健康，謹記保持家居乾爽，以及使用有效的抗菌抗蟎洗衣液。現時購買任何Ariel抗菌抗蟎洗衣系列，可獲$10現金券，詳情可按：

(Link TBC)

▲ Ariel抗菌抗蟎洗衣液及洗衣膠囊，特別添加了抗蟎成分，使其功效不但能夠抗菌抗臭，更可洗走塵蟎。

（資料由客戶提供）

