【阿玆海默症】城大突破性技術檢測早期阿玆海默症　冀3年內展開臨床試驗

▲ 陳葦恩博士期望可於3年內開展臨床試驗。（陳昊淋攝）

人口急速老化，阿玆海默症（認知障礙症其中一種）不容忽視，香港城市大學（城大）團隊研發出一種嶄新非侵入式方法，有助早期檢測阿玆海默症，讓患者在未出現任何症狀前約10年，就能接受治療，期望可於3年內開展臨床試驗。該項研究成果在最新一期科學期刊《科學進展》上發表。

城大生物醫學工程學系副教授陳葦恩博士及其研究團隊，與美國約翰.霍普金斯大學合作，以磁力共振成像（MRI）為基礎，研發出分子成像方法，透過動態測量腦淋巴系統中葡萄水平的變化，對阿玆海默症作早期診斷。

該研究團隊開發出一種基於化學交換飽和轉移磁力共振成像（CEST MRI）的新成像方法，可無創地評估小鼠大腦淋巴系統的葡萄糖攝取及清除率。並採用香港唯一的3T磁力共振成像動物掃描儀作實驗，研究人員向6個月和16個月大、分別患阿玆海默症和健康的小鼠注射葡萄糖，然後使用CEST MRI同時測量小鼠腦脊髓液和腦實質中葡萄糖的動態反應。

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據磁力共振成像結果，患阿玆海默症的小鼠由於腦液流動異常，其腦脊髓液的葡萄糖清除率明顯低於同齡的健康小鼠，此外，在6個月大並患阿玆海默症的小鼠的腦實質中，檢測到比同齡健康小鼠明顯較高的葡萄糖攝取量。對於16個月大並患阿玆海默症的小鼠，則檢測到其腦實質和腦脊髓液中的葡萄糖攝取量，均顯著低於健康小鼠。

結果顯示，對於阿玆海默症早期，當大腦只出現輕微神經病病變時，異常情況已可被檢測，這有助及早阻止或減慢病情發展，以免惡化至影響患者日常生活。

陳葦恩博士在記者會上表示，識別阿玆海默症的棘手之處，在於人腦的早期異常，如澱粉樣蛋白斑塊的出現，都是與正常衰老情況相似，另早在症狀未出現前多年，大腦可能已發生病變。

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而早期阿玆海默症的症狀之一，是大腦淋巴系統的葡萄糖攝取及代謝出現異常，目前要評估大腦的葡萄糖攝取和新陳代謝情況，可在醫院進行正電子放射層掃描（PET），惟該種成像方式需注射放射性顯影劑，不僅昂貴，且屬於侵入式檢查，未能作廣泛臨床應用。此外，由於顯影劑具放射性，患者不能頻繁進行這種掃描。

陳博士指出，而新成像方法可兼容於診所或醫院常用的磁力共振儀，意味著轉移到臨床應用的成本較低，技術上也較容易，她期望可於3年內開展臨床試驗。

她亦表示，新成像方法屬預防性診斷，適合在出現症狀前進行檢測，一般60歲人士、或有家族遺傳基因的人士可定期接受檢測。

認知障礙症是香港其中一種常見病，患者多為60歲或以上人士，2009年患者人數約為10萬宗，預計到2039年，將增加至33萬宗。

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記者：陳昊淋

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